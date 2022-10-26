40-летний Андро Коппель раньше собирал модели автомобилей, но теперь он находится под стражей за сексуальные преступления. У этого человека в общей сложности десять судимостей, связанных с несовершеннолетними. «Если бы меня освободили, я бы больше не совершал подобных действий», – говорит Коппель во время предварительного слушания.
От коллекционера моделек авто до сексуального хищника: «Я обещал маме, что если выйду, то буду хорошим!»
Во вторник, 25 октября, в Пярнуском уездном суде состоялось заседание, на котором Андро Коппелю были предъявлены обвинения в десяти эпизодах сексуальных преступлений, совершенных в отношении различных несовершеннолетних. Преступления различались по своей интенсивности и были связаны с желанием вступить в сексуальные отношения с несовершеннолетними, как физически, так и виртуально.
В прошлом этот человек прославился благодаря своей большой коллекции автомобильных моделек, которую он впервые представил в конце 2021 года в местной библиотеке в Пихтле. «Андро также активно помогал людям в своем родном городе – колол дрова, заносил их в дом и топил печь. Он очень общительный и отзывчивый», – охарактеризовал Коппеля его бывший начальник.
Преступления, в которых его обвиняют, начались давно и продолжались до июля этого года, когда Коппель был арестован. Прокуратура отмечает, что из-за поведения мужчины в прошлом он все время находился в группе риска, поскольку неоднократно задерживался и допрашивался в качестве подозреваемого.
«Он неоднократно заявлял на допросах, что после освобождения он точно не будет продолжать и обещает измениться и исправиться. Однако десять эпизодов говорят об обратном, то есть, несмотря на то, что он обещал и не был арестован в контексте первых эпизодов, новые эпизоды добавляются снова и снова», – заявляет прокуратура.
«Если бы меня освободили, я бы больше не совершал подобных действий», – говорит Коппель.
Согласно заявлению прокуратуры, арест основан на сохраняющемся риске того, что Коппел может совершить новые преступления, находясь на свободе. Об этом свидетельствует постоянный рост числа случаев преступления, несмотря на то, что Коппел уже находился под следствием - в то время, когда он еще не был арестован и находился на свободе.
«Мы говорим о человеке, который постоянно совершал преступления», – заявила прокуратура.
К тому же, здесь замешан алкоголь, потому что Коппел воздействовал на несовершеннолетних детей с помощью алкоголя. Хотя раньше этот человек был пользователем Интернета, последние эпизоды, произошедшие этим летом, были полностью физическими. Коппел вступал в контакт с детьми и употреблял вместе с ними запрещенные вещества, алкоголь и курил. Прокуратура отмечает, что в прошлом мужчина обещал измениться, но никак не исправился. «Это показывает, что Коппел не готов к переменам и не способен контролировать свои действия».
Однако сам человек, обвиняемый в преступлениях, так не считает. «Если бы меня освободили, я бы больше не совершал подобных действий», – говорит Коппель. Он добавляет, что также пообещал матери, что будет вести себя хорошо, изменится и исправится.
Мужчина попытался сделать свое обещание более убедительным, сказав, что бросит пить.
Расследование продолжается, мужчина находится под стражей!