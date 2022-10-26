От коллекционера моделек авто до сексуального хищника: «Я обещал маме, что если выйду, то буду хорошим!»

Во вторник, 25 октября, в Пярнуском уездном суде состоялось заседание, на котором Андро Коппелю были предъявлены обвинения в десяти эпизодах сексуальных преступлений, совершенных в отношении различных несовершеннолетних. Преступления различались по своей интенсивности и были связаны с желанием вступить в сексуальные отношения с несовершеннолетними, как физически, так и виртуально.

В прошлом этот человек прославился благодаря своей большой коллекции автомобильных моделек, которую он впервые представил в конце 2021 года в местной библиотеке в Пихтле. «Андро также активно помогал людям в своем родном городе – колол дрова, заносил их в дом и топил печь. Он очень общительный и отзывчивый», – охарактеризовал Коппеля его бывший начальник.

Преступления, в которых его обвиняют, начались давно и продолжались до июля этого года, когда Коппель был арестован. Прокуратура отмечает, что из-за поведения мужчины в прошлом он все время находился в группе риска, поскольку неоднократно задерживался и допрашивался в качестве подозреваемого.

«Он неоднократно заявлял на допросах, что после освобождения он точно не будет продолжать и обещает измениться и исправиться. Однако десять эпизодов говорят об обратном, то есть, несмотря на то, что он обещал и не был арестован в контексте первых эпизодов, новые эпизоды добавляются снова и снова», – заявляет прокуратура.

«Если бы меня освободили, я бы больше не совершал подобных действий», – говорит Коппель.