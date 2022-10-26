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Необоснованно вульгарно: Мадонна развратно погладила себя между ног

Limon.ee
Необоснованно вульгарно: Мадонна развратно погладила себя между ног
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Мадонна.
Мадонна. Фото: SWNS

Королева поп-музыки Мадонна становится все вульгарнее, а ее образы – громче и провокативнее.

В последнее время певица начала появляется на публике в слишком откровенных нарядах, а её клипы стали напоминать кадры из фильмов для взрослых.

Артистка 24-го октября опубликовала на своей странице в Инстаграм очень вульгарное видео. Мадонна записала ролик в спортзале, где перед камерой в коротком топе, из-под которого виднелся чёрный кружевной бюстгальтер, широких спортивных брюках и серебристых сапогах на шпильке, двигается в ритм музыки. Показав несколько упражнений, звезда широко раздвинула ноги, лежа на полу, и начала гладить себя по интимной зоне.

«Мне нужен новый тренер!!

Должен быть очень опытным и хорошо осведомленным о фитнес-тренировках и танцевальном кардио на самом высоком уровне! Требуется сертификация, а также понимание питания и хаус-музыки!», — объявила певица.

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