Необоснованно вульгарно: Мадонна развратно погладила себя между ног

В последнее время певица начала появляется на публике в слишком откровенных нарядах, а её клипы стали напоминать кадры из фильмов для взрослых.

Артистка 24-го октября опубликовала на своей странице в Инстаграм очень вульгарное видео. Мадонна записала ролик в спортзале, где перед камерой в коротком топе, из-под которого виднелся чёрный кружевной бюстгальтер, широких спортивных брюках и серебристых сапогах на шпильке, двигается в ритм музыки. Показав несколько упражнений, звезда широко раздвинула ноги, лежа на полу, и начала гладить себя по интимной зоне.