ПОКАЖУТ НОВИНКИ ⟩ Кино возвращается в «Линдакиви»: теперь в культурном центре установлен новый экран

«Киноутренники Ласнамяэ много лет проходили в центре культуры «Линдакиви», но из-за амортизации техники мы были вынуждены временно переехать в кинотеатр Apollo в торговом центре Ülemiste. Сегодня возможности показа фильмов в «Линдакиви» восстановлены, а это означает, что с нового года мы вновь сможем предлагать жителям района киносеансы неподалеку от дома», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Кинотеатр LINDAKIVI был построен в Ласнамяэ в 1988 году. Поскольку тогда кинотеатр не пользовался популярностью, вместо него было решено создать первый культурный центр в Ласнамяэ. Вплоть до прошлого года в центре время от времени проходили киносеансы, но потом выяснилось, что оборудование нуждается в замене. В начале этой недели в концертном зале «Линдакиви» был установлен современный киноэкран 16:9 шириной 8,5 м. В будущем в большом зале центра культуры «Линдакиви» планируется вновь показывать фильмы.

В ноябре продолжится серия бесплатных киносеансов для тех пожилых жителей Ласнамяэ, которые хотят увидеть на большом экране лучшие киноновинки. Фильмы будут идти в кинотеатре Apollo на втором этаже торгового центра Ülemiste Keskus (Суур-Сыямяэ, 4), куда из других частей Ласнамяэ можно удобно добраться на автобусах номер 7, 49 и 65. Фильмы идут с эстонскими и русскими субтитрами.

В программе следующие кинопоказы:

8 ноября в 11 часов – драма «Калев»;

22 ноября в 11 часов – историческая драма «Аптекарь Мельхиор: дочь палача».