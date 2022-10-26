Не все такие щедрые, как жители Эстонии: Monatik собрал скромную сумму в поддержку Украины

По словам артиста, все вырученные деньги он передал на счета United24. Среди лотов в том числе были эксклюзивные почтовые марки от «Укрпошти».

К слову, в Эстонии благотворительные проекты обычно проходят куда более успешно. Так, недавно при поддержке Postimees Grupp за считанные дни было собрано 800 тысяч евро на 2000 комплектов зимней формы для украинских военных. Изначально проект планировался на более длительное время, но необходимая сумма была собрана всего за три дня.