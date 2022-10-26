ФОТО И ВИДЕО ⟩ Андреа Бочелли приютил пса из Украины, потерявшего слух из-за бомбардировок

Пес из Купянска в Харьковской области стал членом семьи итальянского певца Андреа Бочелли и уже переехал в Италию. Джека нашли во второй день после освобождения города из-под российской оккупации. Он почти потерял слух из-за взрывов, имел небольшое осколочное ранение на спине, однако все же смог сохранить свою любовь к людям.

«Чудеса случаются даже в темные времена. Мы с Юрием Федоренко нашли Джека на второй день после освобождения Купянска. Так случилось, что я рассказал о Джеке своему американскому другу Амеду и брату. Они периодически посещают нас и активно поддерживают в разных военных вопросах. Я попросил захватить с собой мешочек корма для Джека. Спустя несколько дней состоялась судьбоносная встреча Джека с Амедом, где он предложил найти Джеку новый безопасный дом и нашел. Так начался путь Джека в Италию, в семью Андреа Бочелли. Теперь я называю Амеда крестным отцом Джека», – рассказал подробности Маляревич.