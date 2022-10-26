«Я не хотела в стрингах, но мне понравилось!» 52-летняя Яна Халлас вышла на подиум в нижнем белье

52-летний Яна Халлас вышла на подиум Таллиннской недели моды в нижнем белье. В интервью передаче Ringvaade Халлас рассказала, что ей предложил выйти на подиум сам дизайнер нижнего белья.

«Я решила, что поскольку я много раз в своей жизни говорила "нет", я больше не буду говорить этого слова и приму такой вызов», – объяснила Халлас в интервью свое решение.