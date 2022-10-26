Стилист и модель Яна Халлас, которая несколько лет назад отметила свое 50-летие, раскрыла секрет своей хорошей формы. Она также рассказала, почему намеренно публикует откровенные фотографии в Instagram.
Для подписчиков
«Я не хотела в стрингах, но мне понравилось!» 52-летняя Яна Халлас вышла на подиум в нижнем белье
«Я не хотела в стрингах, но мне понравилось!» 52-летняя Яна Халлас вышла на подиум в нижнем белье
52-летний Яна Халлас вышла на подиум Таллиннской недели моды в нижнем белье. В интервью передаче Ringvaade Халлас рассказала, что ей предложил выйти на подиум сам дизайнер нижнего белья.
Ключевые слова