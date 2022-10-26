ЖИЗНЬ СУПЕРЗВЕЗДЫ ИЗНУТРИ ⟩ Выставил на продажу: смотри, как выглядит дом популярного эстонского певца почти за 800 тысяч евро

Дом семьи Туиск расположен в деревне Лаагри и со всех сторон окружен зеленью. Продуманный ландшафтный дизайн создает приятную просторную и естественную обстановку, с достаточной приватностью, чтобы быть самим собой.

В доме есть много интересного, но поклонников Яагупа Туиска больше всего может заинтересовать комната, где молодой человек писал свои самые удачные треки. В бежево-коричневой комнате находятся гитара, пианино и ударная установка Яагупа, а также табличка с напоминанием о финале конкурса эстонской песни. Из комнаты также есть выход на просторный балкон.

Еще одной уникальной частью дома является SPA-зона, в центре которой находится круговая массажная ванна. Вокруг нее расположены сауна, инфракрасная сауна и душевой уголок с бочкой холодной воды, а также туалет и уголок с раковиной.

Окна спроектированы таким образом, чтобы пропускать вечернее солнце. Арочное окно от пола до потолка в гостиной и большое угловое окно на втором этаже создают светлую атмосферу. Камин и каминный обогреватель создают уют в холодную погоду. В дополнение к величественному внешнему виду, материалы дома были выбраны таким образом, чтобы обеспечить его неприхотливость в обслуживании и долговечность, достаточную для передачи от отца к сыну.