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Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятности

Limon.ee
Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятности
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Anna Aybetova/Shutterstock

Что нельзя делать 26 октября и как привлечь удачу в этот день, пишет Главред.

В этот день старались ходить в церковь и помолиться у иконы, чтобы избавиться от различных бытовых проблем, утешении в горе, защиты от огня, умножения плодородия земли.

Мужчины устраивали банный день. Женщины готовили настойки из целебных трав.

Верили, что сегодня можно избавиться от болезней.

Также хозяева дома приводили в порядок баню, чинили и убирали.

Только запрещено ходить в баню после захода солнца, можно неприятности привлечь.

В мире отмечают такие праздники:

  • Праздник приятных неожиданностей.
  • День тыквы.
  • День куриного стейка.
  • День мула.

Что нельзя делать 26 октября

  • Нельзя 26 октября доверять незнакомцам. Можно попасться на обман.
  • Нельзя 26 октября рассказывать о своих достижениях. Можно потерять что-то ценное в жизни.
  • Нельзя выяснять отношения в этот день. Можно навлечь ссоры и неприятности.
  • Нельзя 26 октября надевать чёрное.

Приметы на 26 октября

  • Если те прячут носы коты, то ждать заморозков.
  • Если пасмурная погода, то ждать холодов.
  • Если утром заря тусклая, то день должен был стать погожим.
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