Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятности
Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятности
В этот день старались ходить в церковь и помолиться у иконы, чтобы избавиться от различных бытовых проблем, утешении в горе, защиты от огня, умножения плодородия земли.
Мужчины устраивали банный день. Женщины готовили настойки из целебных трав.
Верили, что сегодня можно избавиться от болезней.
Также хозяева дома приводили в порядок баню, чинили и убирали.
Только запрещено ходить в баню после захода солнца, можно неприятности привлечь.
В мире отмечают такие праздники:
- Праздник приятных неожиданностей.
- День тыквы.
- День куриного стейка.
- День мула.
Что нельзя делать 26 октября
- Нельзя 26 октября доверять незнакомцам. Можно попасться на обман.
- Нельзя 26 октября рассказывать о своих достижениях. Можно потерять что-то ценное в жизни.
- Нельзя выяснять отношения в этот день. Можно навлечь ссоры и неприятности.
- Нельзя 26 октября надевать чёрное.
Приметы на 26 октября
- Если те прячут носы коты, то ждать заморозков.
- Если пасмурная погода, то ждать холодов.
- Если утром заря тусклая, то день должен был стать погожим.