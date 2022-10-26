Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятности

В этот день старались ходить в церковь и помолиться у иконы, чтобы избавиться от различных бытовых проблем, утешении в горе, защиты от огня, умножения плодородия земли.

Мужчины устраивали банный день. Женщины готовили настойки из целебных трав.

Верили, что сегодня можно избавиться от болезней.

Также хозяева дома приводили в порядок баню, чинили и убирали.

Только запрещено ходить в баню после захода солнца, можно неприятности привлечь.

В мире отмечают такие праздники:

Праздник приятных неожиданностей.

День тыквы.

День куриного стейка.

День мула.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя 26 октября доверять незнакомцам. Можно попасться на обман.

Нельзя 26 октября рассказывать о своих достижениях. Можно потерять что-то ценное в жизни.

Нельзя выяснять отношения в этот день. Можно навлечь ссоры и неприятности.

Нельзя 26 октября надевать чёрное.

Приметы на 26 октября