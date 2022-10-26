Все началось со странного телефонного звонка. Вскоре выяснилось, что кто-то совершил кражу личности* Саары и использовал ее в своих интересах –кто-то, кто знал о ней подозрительно много. Правда о преступнике стала полным шоком, пишет Ilta Sanomat.

Саара из Финляндии получила свой первый странный телефонный звонок в середине рабочего дня. На другом конце линии она услышала голос незнакомого мужчины, который сказал, что накануне вечером они долго общались в одном из секс-чатов в интернете. И мужчина обещал при переписке удивить Саару телефонным звонком.

Удивление было взаимным. Мужчина действительно подумал, что Саара, ответившая на звонок, – это та женщина, которую он знал из предшествовавшей беседы, хотя она никогда не посещала сайт знакомств. Однако там была ее фотография и ее данные, которые были правильными: имя, год рождения, увлечения, работа. Кто-то выдавал себя за нее, пишет is.fi.