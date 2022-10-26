Популярный рэпер получил серьезную травму на шоу «Танцы со звездами». Сможет ли он танцевать?

Перерыв после полученной травмы крайне необходим. «Во время первого трюка в последнем шоу Грете удалось слишком быстро соскользнуть с моих рук, и она приземлилась на мое недавно прооперированное колено. В колене раздался хруст, и от боли у меня заслезились глаза. В понедельник утром, посоветовавшись со своим лечащим врачом, доктором Раху, я пришел к выводу, что для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс остаться в седле, я не должен делать интенсивную нагрузку на ногу на этой неделе», – говорит villemdrillem.

«В пятницу я пройду еще одно обследование колена, и к понедельнику станет ясно, смогу ли я продолжить участие в программе. Давайте сохранять позитивный настрой, и, возможно, выздоровление будет быстрым, будем следить за происходящим. Большое спасибо Confido и врачам-ортопедам за оперативные и профессиональные действия. Я очень хочу продолжать танцевать, потому что я, наконец, почувствовал, что вошел в ритм», – говорит villemdrillem.

«Танцы со звездами», эпизод от 23.10.2022 Фото: Madis Veltman

«Танцы со звездами» – это шоу формата телеканала BBC, правила которого позволяют взять недельный оздоровительный перерыв на пару программ, если это рекомендует врач и у вас впереди еще как минимум половина съемочных дней.