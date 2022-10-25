Ученые назвали наиболее тяжелый день недели, вы догадались?

Как пишет The Telegraph, большинство работников в течение понедельника приводят свою голову в порядок и узнают последние сплетни в социальных сетях в Интернете. Однако во вторник наступает суровая реальность, и им приходится в первой половине дня просматривать электронную почту, которую они игнорировали в понедельник, а потом начинать планирование своих действий. Напряжение достигает пика в 11:45.

«Традиционно люди считают понедельник самым худшим днем недели, однако, оказывается, это не так: расслабление в понедельник означает, что нам будет хуже во вторник – как с точки зрения нагрузки, так и уровня стресса. Темп нашей жизни настолько высок, что стресс идет с ней бок о бок, особенно если дело касается работы», – считает исследователь Грэм Уотерс, который основывается на опросе трех тысяч человек.

Исследование также показало, что во вторник люди также наиболее склонны не ходить на обед, так как понимают, что впереди у них трудная неделя. Более 53 процентов опрошенных признали, что валяют дурака в понедельник; каждый десятый сказал, что откладывает свои дела на неделю, чтобы посмотреть на фотографии, сделанные в выходные. При этом почти каждый пятый уходит с работы во вторник попозже, чтобы наверстать упущенное.