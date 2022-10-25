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Ученые назвали наиболее тяжелый день недели, вы догадались?

Limon.ee
Ученые назвали наиболее тяжелый день недели, вы догадались?
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Усталость на работе, снимок иллюстративный
Усталость на работе, снимок иллюстративный Фото: OPOLJA/Shutterstock

Согласно выводам ученых, практически половина британцев считают, что конец утра вторника – это тот момент, когда им на работе приходится сложнее всего.

 

Как пишет The Telegraph, большинство работников в течение понедельника приводят свою голову в порядок и узнают последние сплетни в социальных сетях в Интернете. Однако во вторник наступает суровая реальность, и им приходится в первой половине дня просматривать электронную почту, которую они игнорировали в понедельник, а потом начинать планирование своих действий. Напряжение достигает пика в 11:45.

«Традиционно люди считают понедельник самым худшим днем недели, однако, оказывается, это не так: расслабление в понедельник означает, что нам будет хуже во вторник – как с точки зрения нагрузки, так и уровня стресса. Темп нашей жизни настолько высок, что стресс идет с ней бок о бок, особенно если дело касается работы», – считает исследователь Грэм Уотерс, который основывается на опросе трех тысяч человек.

Исследование также показало, что во вторник люди также наиболее склонны не ходить на обед, так как понимают, что впереди у них трудная неделя. Более 53 процентов опрошенных признали, что валяют дурака в понедельник; каждый десятый сказал, что откладывает свои дела на неделю, чтобы посмотреть на фотографии, сделанные в выходные. При этом почти каждый пятый уходит с работы во вторник попозже, чтобы наверстать упущенное.

При этом более половины британцев отмечают, что регулярно испытывают стресс на работе, 23 процента говорят, что это с ними происходит каждый день. «То, что так много людей страдают от стресса, вызывает беспокойство, так как это часто ведет к плохому питанию, что может негативно сказаться на пищеварении», – считает известный диетолог Фиона Хантер. По ее мнению, необходимо укреплять имунную систему, чтобы во время занятости и перегрузок не преследовали тягостные ощущения, пишет Dvorec.ru.

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