Суд в Москве признал экстремистской песню рэпера Оксимирона «Последний звонок»

С иском в суд обратилась прокуратура Москвы, которая ссылается на «комплексное психолого-лингвистическое исследование» текста песни, где, как сообщается, «содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

В Роскомнадзор на песню «Последний звонок» в 2018 году пожаловалась активистка Евгения Чудновец. Она посчитала, что этот его трек стал причиной массового расстрела в Керчи, в результате которого 20 человек погибли, 54 человека пострадали.

«Влияние творчества одного из самых популярных рэпперов Оксюмирона на нашу молодежь сомнения не вызывает, – заявила тогда Чудновец в одном из своих постов в соцсетях. – Этот видеоряд и стихи, целью которых (я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должны быть немедленно удалены, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей».

Мирон Федоров уехал из России после начала полномасштабной войны с Украиной и последовательно поддерживал антивоенные инициативы, за что в России его признали «иностранным агентом».

Весной этого года он провел благотворительный тур «Россияне – против войны» в поддержку украинских беженцев. До войны музыкант не раз выступал в поддержку гражданских активистов: он участвовал в кампании в поддержку обвиненной в экстремизме Марии Мотузной, поддерживал на судебных заседаниях активиста Егора Жукова, в 2018 году организовывал концерт в поддержку арестованного после срыва властями нескольких концертов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), а 31 января был задержан на акции в поддержку политика Алексея Навального.