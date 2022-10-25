ОТЕЦ ГОДА? ⟩ В Таллинне на Лаагна теэ мужчина свесил ребенка головой вниз с моста

«От этой картины меня до сих пор потряхивает, – рассказала свидетельница. – Ехали с ребенком на тренировку, и какой-то папашка на Лаагна мосту держал за одну ногу и в прямом смысле слова тряс маленького ребенка над канавой вниз головой. Длилось все считанные секунды, но боюсь представить, какие могли бы быть последствия».

Ольга, которая до сих пор не может забыть увиденное, недоумевает, что же это могло быть – своеобразные методы воспитания или дурацкие игры?

По описанию очевидицы, мальчик, которого трясли, был совсем маленьким – на вид около двух лет. Ольга смогла рассмотреть голубую соску во рту у малыша и то, что он был одет в темный комбинезон.

Чтобы предостеречь матерей, а также в надежде, что кто-то из них опознает своего «героя», Ольга поделилась скриншотом видео, который сняла со своего авторегитсратора, в популярной таллиннской группе «Мамочки и их жизнь». Участницы этой группы пришли в ужас от одного только снимка.

«У меня уже от фотографии мурашки по коже… Это нездоровая тема явно, а не методы воспитания или игры. Больной! Страшно представить – одно неловкое движение и что могло произойти с ребенком. Какой адекватный отец будет так делать?!» – пишет одна из них.

«Бедный ребенок, надеюсь, это единственный „такой“ момент воспитания», – пишет другая.

Видео с авторегистратора, а также описание того, что проезжавшая мимо в машине случайная свидетельница смогла разглядеть, она отправила в полицию. В полиции подтвердили, что они получили видео и сейчас собирают информацию о произошедшем на мосту Саарепийга. Однако никакой точной информацией, увы, они не располагают.

«Не совсем понятно, что именно происходит на этом видео. На первый взгляд кажется, что взрослый поднимает ребенка в воздух, и затем опускает обратно», – говорит Тейли Пиископпель, руководитель группы Ида-Харьюского отделения полиции.

Чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке, полиции необходимо пообщаться со взрослым, который присутствует на видео.

Полиция призывает: если кто-то стал свидетелем ситуации, произошедшей на мосту Саарепийга в прошлый четверг около 17:50, или если кто-то узнал взрослого на этом видео, пожалуйста, сообщите нам по адресу teili.piiskoppel@politsei.ee или по телефону 612 4775.