Блондинка, родившаяся в Таллинне, устроила виртуальную экскурсию для поклонников по своей роскошной московской квартире. Милена Безбородова после долгих поисков нашла жилище, соответствующее почти всем её запросам. Экс-участница «Дома-2» призналась, что она очень довольна.
ВИДЕО ⟩ Скандальная экс-участница «Дома-2» из Таллинна Милена Безбородова похвасталась роскошной квартирой в Москве
Милена Безбородова наконец-то сможет забрать свои вещи с Поляны. Девушка сняла квартиру в одной из жилых высоток города Красногорска. Милена поселилась в просторной двушке на сорок первом этаже. Из окон квартиры открывается чудесный панорамный вид. Но самое главное — в новом жилище Безбородовой много шкафов, о которых она так мечтала. Из-за них девушка даже простила квартире отсутствие в ней ванны. Ранее возможность принимать водные процедуры лёжа Милена озвучивала в числе требований к жилью.
Экс-участница устроила виртуальную экскурсию по квартире для своей аудитории, рассказывая и показывая, что и как в ней устроено. Интерьер в сдержанных кофейно-сливочных тонах, много света и белого цвета. Всё, как хотела девушка.
«Я хочу вас познакомить со своей новой квартирой, – говорит Милена Безбородова за кадром. – Вот, она такая красивая. У меня шикарная кухня, сорок первый этаж и вид на Москва-реку. У меня тут шкаф и там шкаф. Здесь у меня спальня, и в ней тоже есть шкаф. Да, раньше я говорила, что мне не понравилось, что в квартире нет ванны. Но зато есть очень красивая душевая. Я очень рада. Были у меня какие-то проблемки, но всё. Я сняла, и я теперь тут живу».
Напомним, Милена Безбородова потратила на поиски идеальной для себя жилплощади приличное количество времени. Девушка делала акцент на том, что готова жить только в квартире с хорошим ремонтом и при этом вовсе не обязательно, чтобы это была Москва, поскольку Милена не хотела платить огромные деньги за возможность жить в чужих квадратных метрах.
«Моя идеальная квартира – в светлых тонах, чтобы она была освещена белым светом и обставлена стильной мебелью, – формулировала девушка свой запрос на жилье. –Мне нужна солнечная сторона окон. Я хочу спать на кровати, а не на диване. Мне хочется либо хороший огромный шкаф, либо гардеробную. Обязательно должна быть ванная комната, и она должна быть тоже в светлых тонах. Квартиру хочу минимум 45 квадратных метров».