ВИДЕО ⟩ Скандальная экс-участница «Дома-2» из Таллинна Милена Безбородова похвасталась роскошной квартирой в Москве

Милена Безбородова наконец-то сможет забрать свои вещи с Поляны. Девушка сняла квартиру в одной из жилых высоток города Красногорска. Милена поселилась в просторной двушке на сорок первом этаже. Из окон квартиры открывается чудесный панорамный вид. Но самое главное — в новом жилище Безбородовой много шкафов, о которых она так мечтала. Из-за них девушка даже простила квартире отсутствие в ней ванны. Ранее возможность принимать водные процедуры лёжа Милена озвучивала в числе требований к жилью.

Экс-участница устроила виртуальную экскурсию по квартире для своей аудитории, рассказывая и показывая, что и как в ней устроено. Интерьер в сдержанных кофейно-сливочных тонах, много света и белого цвета. Всё, как хотела девушка.

«Я хочу вас познакомить со своей новой квартирой, – говорит Милена Безбородова за кадром. – Вот, она такая красивая. У меня шикарная кухня, сорок первый этаж и вид на Москва-реку. У меня тут шкаф и там шкаф. Здесь у меня спальня, и в ней тоже есть шкаф. Да, раньше я говорила, что мне не понравилось, что в квартире нет ванны. Но зато есть очень красивая душевая. Я очень рада. Были у меня какие-то проблемки, но всё. Я сняла, и я теперь тут живу».

Напомним, Милена Безбородова потратила на поиски идеальной для себя жилплощади приличное количество времени. Девушка делала акцент на том, что готова жить только в квартире с хорошим ремонтом и при этом вовсе не обязательно, чтобы это была Москва, поскольку Милена не хотела платить огромные деньги за возможность жить в чужих квадратных метрах.