Гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака: кому ждать перемен в конце осени

Гороскоп показывает, что Скорпиона в ноябре ожидает волшебное время. Сейчас можно загадывать желания. Позже они могут перерасти в цели. Судя по гороскопу, все, о чем вы думаете, может материализоваться. Некоторые ваши мечты осуществятся уже в конце месяца. Но будьте аккуратнее со своими желаниями. Если задумаете недоброе, это выйдет боком.

Ноябрьские Скорпионы

(1 ноября — 22 ноября)

Гороскоп показывает, Скорпионов в ноябре 2022 ждет череда соблазнов. Может показаться, будто вам многое можно. События сами подтолкнут вас сделать нечто такое, за что позже станет стыдно. Судя по гороскопу, вы рискуете разрушить нечто важное в своей жизни. Иллюзия спадет и «похмелье» от вчерашнего веселья будет горьким. Особенно важным это предупреждение становится в контексте Соляра, то есть вашего дня рождения

Стрелец

Ноябрьские Стрельцы

(23 ноября — 30 ноября)

Гороскоп показывает, что первая часть ноября 2022 для Стрельцов пройдет тревожно и напряженно. Даже появится ощущение, будто сами высшие силы противостоят вашим начинаниям. Но не переживайте! Сейчас вам точно не нужно продолжать то, что не получается. В последней декаде, судя по гороскопу, ожидает череда интересных событий, полезных знакомств и продуктивных встреч. Однако помните, что ваши слабости – это большие и не всегда оправданные амбиции.

Декабрьские Стрельцы

(1 декабря — 21 декабря)