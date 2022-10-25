В возрасте 94 лет скончался самый грязный человек в мире, который не мылся больше полувека

Аму Хаджи умер в воскресенье в деревне Деджга в провинции Фарси, сообщило информационное агентство IRNA.

Хаджи не мылся, так как боялся, что это может вызвать болезнь, пишет агентство со ссылкой на местного чиновника.

«Однако несколько месяцев назад жители деревни впервые привели его в ванную», –добавляет издание.

В 2013 году о его жизни был снят короткометражный документальный фильм «Странная жизнь Аму Хаджи», сообщают иранские СМИ.

Что было известно об Аму Хаджи?

Жил бездомный на территории Ирана, он совершенно одинок, но расстраиваться по этому поводу не приходилось, даже наоборот, избегал общества, ведь многие пытались помыть иранца. Более 60 лет Аму прожил без проведения элементарных гигиенических процедур. Окружающие помогали старику, даже построили бродяге небольшое жилище. Аму было непонятно недоумение окружающих, своим существованием иранец вполне доволен. Можно смело назвать его настоящим претендентом на рекорд Книги рекордов Гиннесса. Ходить немытым столько десятков лет – действительно нереальное испытание для большинства жителей мира.