Признанный самым грязным мужчиной мира житель Ирана, который более 50 лет не принимал душ, умер в возрасте 94 лет, сообщают иранские СМИ. Он был бездомным, о котором многократно писали СМИ во всем мире.
В возрасте 94 лет скончался самый грязный человек в мире, который не мылся больше полувека
Аму Хаджи умер в воскресенье в деревне Деджга в провинции Фарси, сообщило информационное агентство IRNA.
Хаджи не мылся, так как боялся, что это может вызвать болезнь, пишет агентство со ссылкой на местного чиновника.
«Однако несколько месяцев назад жители деревни впервые привели его в ванную», –добавляет издание.
В 2013 году о его жизни был снят короткометражный документальный фильм «Странная жизнь Аму Хаджи», сообщают иранские СМИ.
Что было известно об Аму Хаджи?
Жил бездомный на территории Ирана, он совершенно одинок, но расстраиваться по этому поводу не приходилось, даже наоборот, избегал общества, ведь многие пытались помыть иранца. Более 60 лет Аму прожил без проведения элементарных гигиенических процедур. Окружающие помогали старику, даже построили бродяге небольшое жилище. Аму было непонятно недоумение окружающих, своим существованием иранец вполне доволен. Можно смело назвать его настоящим претендентом на рекорд Книги рекордов Гиннесса. Ходить немытым столько десятков лет – действительно нереальное испытание для большинства жителей мира.
Безусловно, окружающих интересовала причина, почему старик решил отказаться от любых контактов с водой. Хаджи объяснял нежелание мыться постоянным дискомфортом во время процедуры, будучи еще молодым бедняга даже подвергся психологической травме. Самая грязная личность мира более чем уверен – от мытья можно заболеть, воды Аму просто боялся, поэтому принял решение оставаться грязным, зато здоровым. Со здоровьем проблем не было до конца жизни, что удивительно при подобных условиях проживания.
Отличалась от нормального не только гигиена иранца, необычен был и его рацион. Аму не любил свежую пищу, предпочитал на обед протухшее мясо дикобраза, которое готовил самостоятельно на костре. Чистой воды не пил, хранил ее в цистерне от нефти, немытой несколько лет. Любитель покурить даже за неимением сигарет не оставлял свою привычку. Вместо табака использовал навоз, который находил на земле. Роль курительной трубки играл кусок ржавой трубы. Неприятный запах исходил не только из-за образа жизни и отсутствия гигиены, но и по причине того, что он ест. Ведь протухшие продукты неприятно пахнут, особенно если их готовить на костре. Для грязного человека мясо недельной тухлости – желанное блюдо повседневного рациона. Иногда сельчане приносили нормальные продукты, дары Хаджи иногда принимал, пишет Travelaks.ru.