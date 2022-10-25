20 приемов эффективного соблазнения: как свести с ума мужчину быстро и наверняка

5. Говорите тише. Громкий голос может ассоциироваться с агрессией и вызывать отторжение или (что еще хуже) агрессию в ответ. Он выдает волнение и страхи, у которых с соблазном очень мало общего. В знаменитом фильме «Честная куртизанка» звучала фраза «голос женщины таит в себе соблазн». Это действительно так, но помните, что только правильно настроенный голос обладает этим невероятным эффектом.

6. Говорите на выдохе. Если вы хотите, чтобы ваша речь струилась как ручей и завораживала, гипнотизировала мужчину, используйте технику «вдох – задержка – выдох (звук)». Итак, вы делаете глубокий вдох (желательно через едва открытый рот), потом на секунду задерживаете дыхание и уже с выдохом начинаете говорить. Попробуйте произнести так пару фраз под диктофон, и вы заметите как ваша речь стала плавнее, нежнее, глубже и, конечно, же соблазнительнее.

7. Говорите открытым ртом. Слышали выражение «заглядывать в рот»? Так вот, настоящая соблазнительница говорит так, что мужчина готов слушать ее и смотреть на нее бесконечно. Когда вы говорите открытым ртом, кажется, что речь не закончена, она льется, она растекается. Представьте, что у вас насморк, и вы вынуждены дышать только ртом, но так, чтобы никто этого не заметил (зубы разомкнуты, губы слегка приоткрыты).