Немногие знают, что привлечь в жизнь то, о чём грезишь, можно не только с помощью доски желаний. Запахи играют не менее важную роль и способны на невероятные чудеса. Какие ароматы «сбывают мечты»?
Шесть ароматов и запахов, которые привлекают в жизнь деньги, счастье и любовь
Обустраивая дом или украшая его декором, люди часто забывают про запахи. Замечали вы или нет, но у каждой квартиры он индивидуальный, собственный, во многом зависящий от энергетики владельцев жилища. Изменить пространство вокруг можно не только вещами, но и ароматами. Некоторые из них способны быть невероятно полезными: приманить в дом счастье, любовь и даже деньги, пишет Life.
Запах лимона привлекает деньги
Цитрусовые невероятно полезны, это знают все. Помимо того что лимон укрепляет иммунную систему, повышая способность организма противостоять вирусам и простуде, он также способен освежать обстановку. Ещё аромат этого цитрусового притягивает богатство в дом. Вспомните, что сумму в миллион часто называют лимоном. Ну а те, кто дышит эфирным маслом лимона, легче и быстрее адаптируются к новым условиям.
Бергамот, придающий силы
Все мы когда-то устаём или теряем мотивацию. Чтобы как можно быстрее выбраться из этого состояния, нужно обратиться за помощью к бергамоту. Причём сработает даже чай с этим растением, а не только масло. Что даёт аромат бергамота? Этот запах способен восстановить в человеке энергию, активировать источник жизненных сил. Бергамот вернёт вдохновение, и человеку в голову придут прибыльные идеи. Как бонус — аромат наполнит мотивацией закончить дела и избавит от мешающей неуверенности.
Аромат жасмина защитит от ссор и конфликтов
Некоторые цветочные запахи привносят в квартиру не только свежесть. Жасмин, например, очень помогает избежать ссор и конфликтов, забирая весь негатив людей и «остужая» их. Ещё аромат этого кустарника способен раскрыть женственность девушки, наделить нежностью, хрупкостью и вниманием мужчин. Женщину, от которой пахнет жасмином, хочется оберегать и защищать, любить так, словно она богиня. Запах этого цветка способен привлечь искреннюю взаимную любовь.
Мята кардинально меняет жизнь
Некоторые люди любят пить чай с мятой, чтобы успокоить нервы и понизить уровень стресса. Но они даже не подозревают, сколько пользы приносят себе, вдыхая её аромат. Запах этого растения помогает сложиться обстоятельствам так, чтобы человек легко и непринуждённо зарабатывал деньги. То есть он способствует поимке денежного потока и настройке его под вас. Для привлечения богатства достаточно утром перед работой нюхать перечную мяту и заряжаться силами менять жизнь в лучшую сторону.
Запахи цитрусовых разжигают страсть
Запахи определённых цитрусовых помогают наполнить жизнь деньгами, а ещё притянуть искренние чувства. Ароматы грейпфрута и мандарина считаются одними из сильнейших природных афродизиаков. Если перед свиданием помыть голову с каплей эфирного масла одного из фруктов или подобрать духи с их нотами, можно добиться не только желаемой близости с мужчиной, но и окунуться в настоящую пучину страсти.
Аромат роз для достижения желаемого
Волшебные свойства аромата роз – отличный повод попросить в подарок букет этих колючих цветов. В разных странах мира розы считаются символом благородных королей. А что всегда есть у знати? Верно, успех, почёт и богатство. Вот и получается, что, если в доме постоянно пахнет розами или их эфирным маслом, обитатель жилища добьётся мечт, исполнит желаемое и станет успешным.