Шесть ароматов и запахов, которые привлекают в жизнь деньги, счастье и любовь

Обустраивая дом или украшая его декором, люди часто забывают про запахи. Замечали вы или нет, но у каждой квартиры он индивидуальный, собственный, во многом зависящий от энергетики владельцев жилища. Изменить пространство вокруг можно не только вещами, но и ароматами. Некоторые из них способны быть невероятно полезными: приманить в дом счастье, любовь и даже деньги, пишет Life.

Запах лимона привлекает деньги

Цитрусовые невероятно полезны, это знают все. Помимо того что лимон укрепляет иммунную систему, повышая способность организма противостоять вирусам и простуде, он также способен освежать обстановку. Ещё аромат этого цитрусового притягивает богатство в дом. Вспомните, что сумму в миллион часто называют лимоном. Ну а те, кто дышит эфирным маслом лимона, легче и быстрее адаптируются к новым условиям.

Бергамот, придающий силы

Все мы когда-то устаём или теряем мотивацию. Чтобы как можно быстрее выбраться из этого состояния, нужно обратиться за помощью к бергамоту. Причём сработает даже чай с этим растением, а не только масло. Что даёт аромат бергамота? Этот запах способен восстановить в человеке энергию, активировать источник жизненных сил. Бергамот вернёт вдохновение, и человеку в голову придут прибыльные идеи. Как бонус — аромат наполнит мотивацией закончить дела и избавит от мешающей неуверенности.

Аромат жасмина защитит от ссор и конфликтов