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ФОТО ⟩ 59-летняя Деми Мур прикрыла обнаженное тело курткой

Limon.ee
59-летняя Деми Мур прикрыла обнаженное тело курткой
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Деми Мур
Деми Мур Фото: SCANPIX

Осеннее похолодание диктует свои законы любителям пикантного контента.

Так, голливудская звезда Деми Мур, снявшись обнаженной в собственной ванне, накинула сверху теплую куртку от бренда Glenda Bailey.

59-летняя знаменитость продемонстрировала скромность и простоту. Ее волосы распущены и спрятаны под капюшоном, а на лице полностью отсутствует макияж.

При этом стройные ноги актрисы оказались на всеобщем обозрении и сразу же снискали порцию восхищения от комментаторов.

«Живу в своей новой куртке», – подписала Мур снимок.

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