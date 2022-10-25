Осеннее похолодание диктует свои законы любителям пикантного контента.
ФОТО ⟩ 59-летняя Деми Мур прикрыла обнаженное тело курткой
59-летняя Деми Мур прикрыла обнаженное тело курткой
Так, голливудская звезда Деми Мур, снявшись обнаженной в собственной ванне, накинула сверху теплую куртку от бренда Glenda Bailey.
59-летняя знаменитость продемонстрировала скромность и простоту. Ее волосы распущены и спрятаны под капюшоном, а на лице полностью отсутствует макияж.
При этом стройные ноги актрисы оказались на всеобщем обозрении и сразу же снискали порцию восхищения от комментаторов.
«Живу в своей новой куртке», – подписала Мур снимок.