ФОТО ⟩ 59-летняя Деми Мур прикрыла обнаженное тело курткой

Так, голливудская звезда Деми Мур, снявшись обнаженной в собственной ванне, накинула сверху теплую куртку от бренда Glenda Bailey.

59-летняя знаменитость продемонстрировала скромность и простоту. Ее волосы распущены и спрятаны под капюшоном, а на лице полностью отсутствует макияж.

При этом стройные ноги актрисы оказались на всеобщем обозрении и сразу же снискали порцию восхищения от комментаторов.