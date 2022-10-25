ЗДОРОВЬЕ ПАДАЕТ ⟩ «Постоянная тошнота, отсутствие аппетита и приступы кашля»: состояние Путина вызывает серьезное беспокойство у близких

По данным Telegram-канала «Генерал СВР», который давно утверждает, что агрессор страдает от рака, Путин за последний месяц похудел на 8 килограммов. По данным канала, у них есть солидные и надежные источники в Кремле. Беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызывают приступы кашля у президента, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приёма лекарств и специфической диеты на фоне онкологии. Окружение Путина рассматривает его состояние, как ухудшающееся.