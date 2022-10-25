Эти продукты крадут красоту у разных знаков Зодиака – будьте осторожны

Скорпион

Этот знак склонен накапливать в себе множество телесных и психологических ядов, так что дни с присутствием только овощей и фруктов им будут крайне полезны для очистки организма. Им необходимо сдерживать себя в употреблении полуфабрикатов, готовой пищи, фастфуда, так как это может привести к заболеваниям желудка. Сладостями тоже не стоит часто баловаться, если, например, хочется шоколада, то лучше отдать предпочтение горькому, а не молочному. Мясо и морепродукты обязательно должны быть в рационе, чтобы всегда была стабильная мозговая активность и не покидало чувство бодрости.

Стрелец

Дети Юпитера любят все новое и незнакомое. Экзотика их всегда притягивает, и они готовы бежать пробовать незнакомое блюдо, чтобы побаловать вкусовые рецепторы. Только нужно учитывать, что переедание чревато большими последствиями, поэтому важно следить за потребляемыми порциями. Голубика и черника одни из наиболее полезных ягод для этого знака. Продукты, насыщенные растительными жирами, тоже окажут благоприятное воздействие на организм. Важно следить за печенью и не злоупотреблять алкоголем, так как она у Стрельцов очень чувствительная. Чтобы поддерживать оптимальный вес, необходимо включать в рацион вареную птицу, рыбу, свежие овощи и фрукты.

Козерог