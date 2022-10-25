Свою дату рождения знает каждый. Но не все знают, что это не просто цифры в паспорте, а целая карта возможностей и рекомендаций. Астрология помогает познать себя и свой путь. Также она может раскрыть секреты сохранения красоты и здоровья тела. У каждого знака Зодиака есть свои особенности. Поэтому при составлении рациона не стоит пренебрегать этим фактом.
Эти продукты крадут красоту у разных знаков Зодиака – будьте осторожны
«Каждый знак принадлежит к конкретной стихии, что играет роль в телосложении, огненные знаки имеют усиленный метаболизм, а значит калории сжигаются быстро. Воздушные знаки очень энергичны и подвижны, что дает им более легкий тип фигуры, нежели у водных и земных знаков. Только вот если водные знаки будут выглядеть полновато, то земные скорее плотно. У представителей разных стихий различается и метаболизм, так что будет отличаться и реакция на одну и ту же пищу», – комментирует психолог и эзотерик Ника Руд, основатель школы Осознанности и ментального здоровья.
Все имеют свои пристрастия, вкусы и отношение к жизни. Во многом на большую часть из этих аспектов влияют звезды. Личный гороскоп может определить какие продукты нравятся, а какие вызывают отвращение, какие полезны и какие вредят нашему организму. В данной статье разберем каждый знак зодиака и рекомендации к его рациону.
Овны
Жизненная сила этого знака восхищает. Он способен быстро восстанавливаться, очень энергичен и всегда стремиться к достижению целей. Поэтому для него так характерен активный обмен веществ. Наиболее подходящими мясными продуктами будут: ягнятина, баранина, козлятина. Низкокалорийные системы питание в их случае не подойдут. Особое внимание надо уделить кашам и отрубям, которые помогут вывести из организма шлаки. Алкоголь, крепкий чай и кофе стоило бы ограничить, иначе это пагубно отразится на нервной системе.
Телец
Покровители Венеры с раннего детства имеют отличный вкус. Именно из них чаще всего вырастают настоящие гурманы, предпочитающие изысканные блюда. Сложнее всего им сдерживать себя в еде, но научиться контролю все-таки нужно, так как метаболизм у них замедленный. Употребление картофеля, кукурузы и мучных изделий стоит ограничить. Обязательно необходимо включать в рацион рыбные продукты. Что касается сладкого, с ним тоже надо быть осторожнее и лучше заменить шоколадные конфеты на полезные лакомства.
Близнецы
Пища, богатая углеводами – секрет энергии Близнецов. Им как раз таки можно смело съесть пару кусочков шоколада и бежать решать сложные задачи. Продукты с высоким содержанием кальция должны обязательно присутствовать в меню. Мясо птицы, рыбы, яйца и орехи тоже не стоит исключать из рациона. Всю тяжелую пищу лучше принимать в первой половине дня, а уже после перекусить легким салатом. Но если отказаться от сочных блюд совершенно нет сил, то можно просто стараться есть часто, но маленькими порциями.
Рак
Если кто-то искал людей с самым слабым желудком, то это точно Раки. Этому знаку стоит обратить особое внимание на пищу, которую он употребляет. Всё жирное и вредное придется исключить, а иначе гастрита точно не избежать. Зато в морепродуктах можно себе не отказывать, главное, чтобы они не были поданы с хорошей порцией масла. Паровые блюда – лучшая пища для Раков. Хоть эксперименты этому знаку и не свойственны, но стоит уточнить, что молочные продукты ни в коем случае не стоит смешивать с другими блюдами, а лучше вообще сократить их потребление.
Лев
Смотря на этот сильный знак, сложно понять, что его может побеспокоить, но и у них есть слабые места. Сердце – то, что особенно стоит беречь. Поэтому в рацион лучше включать протеин, а не крахмал и жиры. Вода – источник дополнительной бодрости, поэтому ее можно смело всегда брать с собой и употреблять в достаточных количествах. Фрукты, богатые витамином В и С будут наиболее полезны. А вот если в меню будет недостаточно белковой пищи, то этот знак может начать испытывать хроническую усталость.
Дева
Они редко соблазняются заморскими лакомствами, но от рыбы и морепродуктов точно не откажутся. Даже обыкновенная сельдь может часто присутствовать на столе у Дев, ведь она еще и помогает избавиться от высыпаний на коже. Питание данного знака стоит делать разнообразным и включать кисломолочные, злаковые продукты и фрукты. Также важно придерживаться строгого рациона и не срываться на вредные перекусы.
Весы
Красивая подача и эстетика во всем – вот, что важно в блюде для этого знака зодиака. Роскошные десерты – особое пристрастие Весов, но с ними стоит быть осторожнее и не злоупотреблять ежедневным поеданием тортиков. Хорошо то, что этот знак очень внимательно относится к качеству употребляемой пищи, поэтому соблюдение строгой диеты не вызовет больших сложностей. Разнообразие овощей очень благоприятно повлияет на общее самочувствие воздушных представителей. А чай из соцветий бузины поможет Весам повысить иммунитет и побороть заболевания дыхательной системы.
Скорпион
Этот знак склонен накапливать в себе множество телесных и психологических ядов, так что дни с присутствием только овощей и фруктов им будут крайне полезны для очистки организма. Им необходимо сдерживать себя в употреблении полуфабрикатов, готовой пищи, фастфуда, так как это может привести к заболеваниям желудка. Сладостями тоже не стоит часто баловаться, если, например, хочется шоколада, то лучше отдать предпочтение горькому, а не молочному. Мясо и морепродукты обязательно должны быть в рационе, чтобы всегда была стабильная мозговая активность и не покидало чувство бодрости.
Стрелец
Дети Юпитера любят все новое и незнакомое. Экзотика их всегда притягивает, и они готовы бежать пробовать незнакомое блюдо, чтобы побаловать вкусовые рецепторы. Только нужно учитывать, что переедание чревато большими последствиями, поэтому важно следить за потребляемыми порциями. Голубика и черника одни из наиболее полезных ягод для этого знака. Продукты, насыщенные растительными жирами, тоже окажут благоприятное воздействие на организм. Важно следить за печенью и не злоупотреблять алкоголем, так как она у Стрельцов очень чувствительная. Чтобы поддерживать оптимальный вес, необходимо включать в рацион вареную птицу, рыбу, свежие овощи и фрукты.
Козерог
Заядлые трудоголики, которые часто тратят много энергии на свою работу. Поэтому для этого знака очень важно использовать в блюдах приправы, стимулирующие желудок, такие как куркума и имбирь. Соль, соусы и сахар следует немного ограничить, также, как и употребление мучного. Продукты, богатые кальцием, можно смело добавлять в меню. Еще один важный момент, которого надо придерживаться Козерогам – это употребление жидкости в достаточном количестве. Кстати, сладости для этого знака совсем не страшны, поэтому можно смело съесть кусочек шоколадного торта, чтобы улучшить мозговую деятельность.
Водолей
Лучше всего этому знаку придерживаться правильного питания, даже несмотря на их любовь к экспериментам. В меню стоит включить диетическое мясо, рыбу и злаковые. Желудок Водолеев склонен к повышенной кислотности, так что от жирной и жареной пищи следует отказаться. Характерной чертой воздушного знака так же является резкая смена эмоций и настроения. Для того чтобы укрепить нервную систему, стоит есть пищу, богатую витаминами В1 и В2, которых много в горохе, сое и яйцах. Пищей с содержанием кальция тоже не стоит пренебрегать.
Рыбы
Отказ от продуктов брожения, в том числе и от кваса, станет лучшим решением Рыб. В их питании должно быть много железа, магния и белка. Полезно будет включить в рацион орехи, изюм и гранат. А вот мясо лучше заменять на рыбу. Этому знаку важно не пропускать приемы пищи и не сидеть на строгих диетах, так как это может сказаться на их здоровье и мышечной системе. Разнообразить меню можно морепродуктами и морской капустой.
Питание — это вещь индивидуальная и важно учитывать особенности конкретно своего организма. Астрология лишь помогает предостеречь других от возможных последствий неправильно составленного рациона. Но без должных усилий и самостоятельно контроля со стороны человека, нельзя будет добиться здорового тела и красоты. Поэтому обращайте внимание на рекомендации для вашего знака и старайтесь обезопасить себя от чрезмерного злоупотребления вредных продуктов.