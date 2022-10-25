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ФОТО ДНЯ ⟩ На Сааремаа жизнь идет своим чередом: самокаты паркуют на деревьях, а в холод ходят в шортах

Saarte Hääl Limon.ee
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На Сааремаа жизнь идет своим чередом: самокаты паркуют на деревьях, а в холод ходят в шортах
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Фото: mihkel

Мы решили последовать примеру своих эстонских коллег с острова Сааремаа, и открываем для вас рубрику «Фото дня». Мы будем рады получить ваши наблюдения и необычные фотографии с коротким описанием на info@limon.ee. Снимки могут быть на любую тему, чтобы другим было понятно, что такое возможно только в Эстонии. 

Что только не вытворяют с электросамокатами: и переворачивают, и в кюветы бросают, и колеса отрывают, и оставляют в тех местах, где на них поездку начнет только бесстрашный человек. На Сааремаа зашли еще дальше – самокаты паркуют на деревьях! Надеемся, это не перерастет в национальный вид спорта. Кстати, если приглядеться, то можно заметить пылкого, горячего островитянина, настолько разгоряченного, что даже коротенькие шорты, при стремящейся к минусу погоде, его не остужают.

Смотрите фото! 

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