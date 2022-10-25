ФОТО ДНЯ ⟩ На Сааремаа жизнь идет своим чередом: самокаты паркуют на деревьях, а в холод ходят в шортах

Что только не вытворяют с электросамокатами: и переворачивают, и в кюветы бросают, и колеса отрывают, и оставляют в тех местах, где на них поездку начнет только бесстрашный человек. На Сааремаа зашли еще дальше – самокаты паркуют на деревьях! Надеемся, это не перерастет в национальный вид спорта. Кстати, если приглядеться, то можно заметить пылкого, горячего островитянина, настолько разгоряченного, что даже коротенькие шорты, при стремящейся к минусу погоде, его не остужают.