ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ! ⟩ Запомните эти места: здесь в Таллинне обитает нечистая сила!

Запомните эти места: здесь в Таллинне обитает нечистая сила!
В былые времена народ часто связывал загадочные места и явления с нечистой силой. И хоть современная наука утверждает обратное, стремление человека к необычным местам неискоренимо.
Нехорошая «булгаковская» квартира имела номер 50, семь комнат и была расположена на пятом этаже пятиэтажного дома. Там проживала, наверное, самая известная нам команда нечистой силы. А есть ли у нас в Таллинне такие же нехорошие места обитания нечисти? Оказывается, есть, и их более пятидесяти, как утверждает таллиннский гид Юлия Корнеева.
«Вот и настало темное время года, когда страшные истории начинают звучать иначе и казаться более реальными. Стоит только сумеркам опуститься на город, а людям разойтись по домам, как на городских улочках появляются совсем другие герои. Кого тут только не встретишь: привидения, злые русалки, черти, мумии», – так начинает свой рассказ о местах с нечстой силой Юлия, и кровь в жилах потихоньку начинает леденеть.
Мистика, все неизвестное и необъяснимое пользуется большой популярностью у жителей Таллинна. Юлия вспоминает, что, впервые дав объявление о своей авторской экскурсии «Нечистый Таллинн: приведения, ведьмы и черти», группа собралась очень быстро. Юля думала, что придет больше детей, но из 20 человек их было только трое. Уже несколько лет эти экскурсии перед Хэллоуином проводятся регулярно и интерес к ним лишь растет.
Как появляются легенды и рассказы о таких местах?
«Это очень долгая работа. Историки, журналисты собирали истории у людей, пытались увидеть приведения, а у некоторых это даже получалось, например, в Девичьей башне. В 1930-х годах у нас в Таллинне была штаб-квартира оккультистов Северной Европы, они тоже очень активно занимались изучением этого феномена. До сих пор идет сбор информации, люди вспоминают услышанное где-то. Многое удалось зафиксировать, – рассказывает Юлия. – В каждом городе есть места с дурной славой. Про них еще говорят, что там водится всякая чертовщина. Так как самые старые дома находятся именно в Старом городе, то больше всего привидений водится именно здесь. Официально в Старом городе Таллинна зафиксировано более 50 домов с привидениями, а сколько еще мистических историй хранит наш город!»
ТОП-5 мест в Таллинне, где водится нечистая сила
Колодец Ратаскаэву или Кошачий колодец
В Старом городе есть единственный в своем роде памятник колодцу. Он бы и сейчас мог выполнять свои функции, если бы не одно обстоятельство. Давным-давно кто-то распустили слух, что на дне колодца поселилась злая русалка, норовящая затопить город. Во избежание такой участи горожане начали бросать в колодец дохлую скотину, но больше всего кошек. Так колодцу досталось его имя, а горожанам испорченная питьевая вода.
Дом Ратаскаэву, 16
Дом этот печально известен тем, что именно здесь сам Черт играл свадьбу. Сейчас окно в ту комнату замуровано, но вы можете заметить нарисованные занавески. Говорят, хозяин дома, который от отчаяния позволил незнакомцу провести свой праздник у себя, решил навсегда скрыть то, что здесь когда-то произошло. В наше время любой может оказаться по соседству с той самой комнатой, ведь по этому бесовскому адресу находятся апартаменты и ресторан.
Башня Люхике-ялг
Самая густо населенная привидениями башня в городе. Да настолько, что про ее призраки была выпущена отдельная книга. В 1930-х годах аномальными явлениями, творящимися в башне, заинтересовалось Эстонское общество психических исследований. С помощью медиума им удалось связаться с терроризирующим жильцов привидением монаха и даже выяснить его имя. Юстиниус теперь единственное привидение в городе, чье имя нам известно.
Конюшенная башня
Когда-то в этой маленькой и неприметной башне находилась тюрьма. Днем из ее бойниц преступники могли любоваться прекрасными дворянами с Тоомпеа, а ночью их посещали совсем иные гости, выходящие из стен. Именно с Конюшенной башней связана первая официально зафиксированная история про привидения в городе –было это в 1626 году.
Канадское посольство, Тоомкооли, 13
Раньше на Тоомпеа проживали богатые дворяне, многие из которых не отличались добрым нравом. Сейчас по Вышгороду разгуливает много неупокоенных душ, пострадавших от рук все тех же дворян. В нынешнем здании Канадского посольства периодически появляются призраки Серой Дамы и Черной Леди. По преданию, обе они были девушками из эстонских семей, которым не посчастливилось привлечь внимание мужчин из рода фон Юксюкюллей. Хоть и жили они в разное время, но обе оказались замурованы в стену подвала этого дома.
Пришло время и нам всем отправиться на атмосферную прогулку по сумеречному Старому городу и вместе подготовиться к приближающемуся Хэллоуину. Вы только представьте: вечер, свет от фонарей, веселая ведьмочка рассказывает вам будоражащие кровь истории…