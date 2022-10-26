ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ! ⟩ Запомните эти места: здесь в Таллинне обитает нечистая сила!

«Вот и настало темное время года, когда страшные истории начинают звучать иначе и казаться более реальными. Стоит только сумеркам опуститься на город, а людям разойтись по домам, как на городских улочках появляются совсем другие герои. Кого тут только не встретишь: привидения, злые русалки, черти, мумии», – так начинает свой рассказ о местах с нечстой силой Юлия, и кровь в жилах потихоньку начинает леденеть.

26.10.2022, Tallinn. Giid Julia Kornejeva. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Мистика, все неизвестное и необъяснимое пользуется большой популярностью у жителей Таллинна. Юлия вспоминает, что, впервые дав объявление о своей авторской экскурсии «Нечистый Таллинн: приведения, ведьмы и черти», группа собралась очень быстро. Юля думала, что придет больше детей, но из 20 человек их было только трое. Уже несколько лет эти экскурсии перед Хэллоуином проводятся регулярно и интерес к ним лишь растет.

Как появляются легенды и рассказы о таких местах?