Несравненная украинская артистка Светлана Лобода, проживающая сейчас в Риге, уже в эту пятницу, 28 октября, даст большой благотворительный концерт в Таллинне, мероприятие пройдет в концертном зале Alexela. В эстонскую столицу артистка приедет не одна, а вместе со своей матерью и дочкой. Какие впечатления у певицы остались о нашем городе? Не думала ли она переехать в Таллинн? Читайте в эксклюзивном интервью портала Limon.ee.
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Светлана Лобода приедет в Эстонию не одна: чем певица займется в Таллинне?
– Планируете ли вы в ближайшее время съездить в Украину? В какой момент будет возможно полное возвращение на родину?
– В Украине живут все мои родные, мои родители, и большая часть моей команды, поэтому, я часто приезжаю домой. Что касается полного возвращения, то я уже много лет живу на несколько стран и, поверьте, мой украинский дом никогда не пустеет (улыбается).
– Хоть кто-нибудь из российских звезд связался с вами и выразил слова поддержки? Кто?
– Сегодня я не жду от кого-то поддержки из России, вы же знаете ситуацию, происходящую там – люди, которые выступают против режима, подвергаются репрессиям, многие покидают страну и только тогда начинают говорить. Но меня радует, что даже несмотря на такие риски, часть моих коллег выбирает сторону Света и сегодня поддерживает украинский народ, меняя свои жизни и буквально лишаясь собственной карьеры.
– Рассматривали ли вы жизнь в Таллинне, когда переезжали в Балтию?
– Мой переезд был очень стремительным, за день, после начала войны, я собрала всю семью и покинула Россию. У меня не было много времени на выбор города, но я всегда хотела пожить в Балтии. Потому что тут царит гармония и спокойствие.
– Помните ли вы прошлую поездку в Таллинн. Какие впечатления остались от нашего города?
– Таллин безумно красивый город со своей атмосферой и абсолютно особенными людьми, поэтому, концерты здесь всегда проходили тепло и душевно.
В прошлый приезд, в один из свободных дней, я гуляла по улицам, заходила в кафешки с командой и наслаждалась местным колоритом.
– Чем планируете заняться в Эстонии в этот раз?
– Я очень рада, что вместе со мной приезжает моя мама и старшая дочка Ева. Я мечтала им показать всю красоту Таллинна. Поэтому, пока мы будем готовится к концерту, организую семье экскурсию по основным достопримечательностям.
– Как сейчас строится ваш концерт? Что ждет поклонников?
– Мы везем большое шоу. Мне кажется, сейчас особенно важно, чтобы, попадая на концерт, зритель мог хоть на несколько часов отвлечься от новостей и погрузиться в атмосферу любви и музыки.
– Что вы скажете жителям Эстонии – ваше обращение к нашему народу?
– Берегите свою страну, будьте открыты к помощи родным и близким. В нынешний период, когда от каждого из нас зависит будущее мира, – это особенно важно!
Концертный тур Светланы Лободы:
Украинская команда «ТрентПазл» создала патриотический концептуальный видеоролик для Светланы Лободы, которым певица будет открывать каждый свой концерт.
LOBODA сегодня анонсировала полный список стран и городов, которые посетит в ближайшее время с благотворительными выступлениями, часть средств от продажи билетов будут направлены на восстановление разрушенных домов в родном городе певицы – Ирпень.
«Сегодня моя Украина – воплощение силы, веры и мужества. Весь мир восхищается стойкостью украинцев. И весь мир протягивает руку помощи нашей стране. Мир объединился в борьбе со злом! 28 октября я еду в большой концертный тур, чтобы поблагодарить каждого зрителя за поддержку украинского народа. Слава Україні!» – обратилась певица к своим поклонникам в своих социальных сетях.