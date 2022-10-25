ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Светлана Лобода приедет в Эстонию не одна: чем певица займется в Таллинне?

– Планируете ли вы в ближайшее время съездить в Украину? В какой момент будет возможно полное возвращение на родину?

– В Украине живут все мои родные, мои родители, и большая часть моей команды, поэтому, я часто приезжаю домой. Что касается полного возвращения, то я уже много лет живу на несколько стран и, поверьте, мой украинский дом никогда не пустеет (улыбается).

– Хоть кто-нибудь из российских звезд связался с вами и выразил слова поддержки? Кто?

– Сегодня я не жду от кого-то поддержки из России, вы же знаете ситуацию, происходящую там – люди, которые выступают против режима, подвергаются репрессиям, многие покидают страну и только тогда начинают говорить. Но меня радует, что даже несмотря на такие риски, часть моих коллег выбирает сторону Света и сегодня поддерживает украинский народ, меняя свои жизни и буквально лишаясь собственной карьеры.

– Рассматривали ли вы жизнь в Таллинне, когда переезжали в Балтию?

– Мой переезд был очень стремительным, за день, после начала войны, я собрала всю семью и покинула Россию. У меня не было много времени на выбор города, но я всегда хотела пожить в Балтии. Потому что тут царит гармония и спокойствие.

Светлана Лобода в Таллинне Фото: Aram Sahradyan

– Помните ли вы прошлую поездку в Таллинн. Какие впечатления остались от нашего города?