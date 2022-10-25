Что нельзя делать 25 октября и как привлечь удачу, чтобы стать счастливее. Частное солнечное затмение 25 октября произойдёт во втором градусе Скорпиона в период с 12:00 до 16:00. Пик затмения Солнца придётся примерно на 14:00 по Москве. Сегодня же, 25 октября, случится новая Луна в Скорпионе. Этот день крайне важно провести правильно.
Приметы на 25 октября: как вести себя в день солнечного затмения и что категорически нельзя делать
Приметы на 25 октября: как вести себя в день солнечного затмения и что категорически нельзя делать
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: что нужно делать
В день затмения Солнца обязательно:
- пейте как можно больше чистой воды — по возможности не менее двух литров. Вода вымоет лишний негатив и подготовит к встрече с непростым астрологическим явлением;
- будьте расслаблены, лучше всего 25 октября снизить уровень социальной активности, можно взять выходной. "Частое взаимодействие с людьми — лишний повод для конфликтных ситуаций в этот день", — объяснила Любимова;
- сделайте что-то хорошее, например, помогите нуждающимся;
- откажитесь от решения важных вопросов и дел.
Что нельзя делать 25 октября
- Нельзя ссориться, ругаться, а также шумно веселиться. Можно привлечь проблемы.
- Нельзя стирать матрасы, выбивать их. Можно неприятности в дом привлечь.
- Если в вашу дверь постучали, лучше не говорите Кто там? Иначе можете пустить в дом беду.
- Нельзя обижать животных, а также гадать на картах.
- Нельзя 25 октября покупать церковные свечи.
Частичное затмение Солнца 25 октября 2022-го: что нельзя делать
- переедать, поскольку велика вероятность отравления в случае перегрузки организма;
- любоваться самим моментом затмения — иначе притяните повышенную эмоциональность на ближайшие шесть месяцев;
- выходить из дома и садиться за руль, особенно в пик затмения Солнца;
- подписывать важные договоры, заключать сделки;
- нервничать и конфликтовать, жадничать, выяснять отношения;
- заниматься сексом, спортом, тренироваться;
- стричь волосы и ногти;
- ложиться на плановую операцию.
Приметы на 25 октября
- Если тусклые в небе звезды, то ждать тепла.
- Если звезды мерцают, то скоро выпадет снег.
- Если северный ветер, то скоро похолодает.