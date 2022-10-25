Приметы на 25 октября: как вести себя в день солнечного затмения и что категорически нельзя делать

Что нельзя делать 25 октября и как привлечь удачу, чтобы стать счастливее. Частное солнечное затмение 25 октября произойдёт во втором градусе Скорпиона в период с 12:00 до 16:00. Пик затмения Солнца придётся примерно на 14:00 по Москве. Сегодня же, 25 октября, случится новая Луна в Скорпионе. Этот день крайне важно провести правильно.