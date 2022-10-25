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Приметы на 25 октября: как вести себя в день солнечного затмения и что категорически нельзя делать

Limon.ee
Приметы на 25 октября: как вести себя в день солнечного затмения и что категорически нельзя делать
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Солнечное затмение. Иллюстративное фото.
Солнечное затмение. Иллюстративное фото. Фото: muratart/Shutterstock

Что нельзя делать 25 октября и как привлечь удачу, чтобы стать счастливее. Частное солнечное затмение 25 октября произойдёт во втором градусе Скорпиона в период с 12:00 до 16:00. Пик затмения Солнца придётся примерно на 14:00 по Москве. Сегодня же, 25 октября, случится новая Луна в Скорпионе. Этот день крайне важно провести правильно.

Солнечное затмение 25 октября 2022 года: что нужно делать

В день затмения Солнца обязательно:

  • пейте как можно больше чистой воды — по возможности не менее двух литров. Вода вымоет лишний негатив и подготовит к встрече с непростым астрологическим явлением;
  • будьте расслаблены, лучше всего 25 октября снизить уровень социальной активности, можно взять выходной. "Частое взаимодействие с людьми — лишний повод для конфликтных ситуаций в этот день", — объяснила Любимова;
  • сделайте что-то хорошее, например, помогите нуждающимся;
  • откажитесь от решения важных вопросов и дел.

Что нельзя делать 25 октября

  • Нельзя ссориться, ругаться, а также шумно веселиться. Можно привлечь проблемы.
  • Нельзя стирать матрасы, выбивать их. Можно неприятности в дом привлечь.
  • Если в вашу дверь постучали, лучше не говорите Кто там? Иначе можете пустить в дом беду.
  • Нельзя обижать животных, а также гадать на картах.
  • Нельзя 25 октября покупать церковные свечи.

Частичное затмение Солнца 25 октября 2022-го: что нельзя делать

  • переедать, поскольку велика вероятность отравления в случае перегрузки организма;
  • любоваться самим моментом затмения — иначе притяните повышенную эмоциональность на ближайшие шесть месяцев;
  • выходить из дома и садиться за руль, особенно в пик затмения Солнца;
  • подписывать важные договоры, заключать сделки;
  • нервничать и конфликтовать, жадничать, выяснять отношения;
  • заниматься сексом, спортом, тренироваться;
  • стричь волосы и ногти;
  • ложиться на плановую операцию.

Приметы на 25 октября

  • Если тусклые в небе звезды, то ждать тепла.
  • Если звезды мерцают, то скоро выпадет снег.
  • Если северный ветер, то скоро похолодает.
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