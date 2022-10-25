Об опасности популярных осенью фотосессий в листьях URA.RU рассказала аллерголог-иммунолог Анастасия Браун. Стало известно, что контакт с опавшей листвой может привести к заболеваниям дыхания, кожи и поражению клещами.
Стало известно об опасности популярных осенних фотосессий в листьях
Стало известно об опасности популярных осенних фотосессий в листьях
«В осенней листве содержится более трехсот видов грибков. Наиболее распространенные из них – аспергиллез, альтернария и кладоспориум. При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей», – объяснила она.
По словам Браун, особенно стоит воздержаться от таких фотосессий людям с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматикам. Скрывающиеся в листве грибки могут ухудшить их состояние и вызвать заложенность носа, зуд, отечность глаз и ощущение песка в глазах. Кроме того, добавила врач, существует риск отечности бронхов у чувствительных к грибку людей.
«При контакте с листвой может возникнуть атопический дерматит. Помимо этого, есть оппортунистические инфекции – заболевания, которые развиваются у людей со сниженным иммунитетом, и грибки в этом случае могут вызывать заболевания дыхательных путей – аспергиллез, верхнечелюстной синусит», – рассказала иммунолог.
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