Стало известно об опасности популярных осенних фотосессий в листьях

По словам Браун, особенно стоит воздержаться от таких фотосессий людям с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматикам. Скрывающиеся в листве грибки могут ухудшить их состояние и вызвать заложенность носа, зуд, отечность глаз и ощущение песка в глазах. Кроме того, добавила врач, существует риск отечности бронхов у чувствительных к грибку людей.