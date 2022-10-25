В Пярну представлена народная инициатива: несовершеннолетние преступники должны подвергаться уголовному преследованию!

«Пярну – столица молодежных банд, где группы подростков жестоко избивают молодых людей, которые не являются членами их группировок. Они также нагло обращаются со взрослыми. Наказаний для избивающих нет, только обучение. Это бесполезно, несовершеннолетние преступники также должны быть привлечены к ответственности», – говорится в заявлении, опубликованном 24 октября на сайте rahvaalgatus.ee.

Заявители не согласны с халтурной работой полиции и настаивают на том, что несовершеннолетние избиватели также должны быть наказаны по всей строгости закона. «Мы не приемлем ситуацию, когда мы не можем быть уверены в безопасности наших детей. Почему мы не можем теперь отпустить их одних в город? Потому что не знаем, вернутся ли они домой целыми и невредимыми. Мы не приемлем ситуацию, когда мы не можем предоставить ребенку самостоятельность, опасаясь, за его здоровье и что его могут избить, когда он возвращается из школы», – добавляется в докладе в свете последних событий.