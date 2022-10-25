В ночь на понедельник в социальные сети попал видеоролик жестокого избиения молодых людей в Пярну. Ролик молниеносно распространился в интернете, вызвав общественный резонанс. Уже днем 24 октября была запущена народная петиция, призывающая наказать несовершеннолетних, совершивших насилие.
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В Пярну представлена народная инициатива: несовершеннолетние преступники должны подвергаться уголовному преследованию!
В Пярну представлена народная инициатива: несовершеннолетние преступники должны подвергаться уголовному преследованию!
«Пярну – столица молодежных банд, где группы подростков жестоко избивают молодых людей, которые не являются членами их группировок. Они также нагло обращаются со взрослыми. Наказаний для избивающих нет, только обучение. Это бесполезно, несовершеннолетние преступники также должны быть привлечены к ответственности», – говорится в заявлении, опубликованном 24 октября на сайте rahvaalgatus.ee.