Оказывается, кухонная утварь может быть очень опасна для здоровья. Скрытый под тефлоном алюминий способен выделять канцерогены при взаимодействии с продуктами. Специалист рассказал eg.ru, как уберечь себя и близких от рака.
Раскрыта опасность тефлоновой посуды: грозит онкология
Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков объяснил, что обычно тефлоновое покрытие состоит из полимеров. По его словам, в основном его наносят на алюминиевую поверхность. Эксперт подчеркнул, что на алюминии нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, поскольку, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды.
«Если постоянно употреблять, то количество яда в организме будет увеличиваться, что может привести к онкологии», – заявил Крюков в беседе с News.ru.
Шеф-повар подчеркнул, что тефлоновую посуду надо выбрасывать при появлении на ней малейших царапин. Он посоветовал не допускать резких перепадов температур на антипригарных поверхностях. Специалист рекомендовал дать раскаленной сковороде остыть, прежде, чем мыть – тем более, холодной водой.