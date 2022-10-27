Раскрыта опасность тефлоновой посуды: грозит онкология

Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков объяснил, что обычно тефлоновое покрытие состоит из полимеров. По его словам, в основном его наносят на алюминиевую поверхность. Эксперт подчеркнул, что на алюминии нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, поскольку, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды.