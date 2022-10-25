«От России не осталось бы и мокрого места»: Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО

В ролике пропагандист Соловьев говорит, что де-факто Россия воюет «со всем НАТО». «Типичная мания величия: мы воюем с НАТО. Пропагандонам надо как-то оправдывать позор и всю военную немощь России, которая очевидна для всего мира. Отсюда и возник миф о »войне с НАТО«. Но теперь-то понятно, что если бы Россия действительно схватилась с НАТО, то от нее мгновенно не осталось бы и мокрого места», – написал он.