СЛИШКОМ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ – НЕ ЧИТАТЬ ⟩ 25 октября – самый страшный день в году: эстонский астролог советует, что сегодня нужно сделать

Сегодня «смертельное» новолуние. Но в этом вся «фишка». Все уже знают про коридор затмений, который начнется 25 октября 2022 года с новолуния в Скорпионе и частичного солнечного затмения и закончится 8 ноября в полнолуние лунным затмением.

Скорпион – знак смерти, и это значит, что он широко откроет двери в мир иной. Добыча Аида (верховный бог подземного царства мертвых в древнегреческой мифологии) будет весомой. Если собрать все советы вместе и выделить главный для этого периода, то получиться одна рекомендация: сиди тихо!

А что делать тем, кто не согласен сидеть тихо и ищет выход, возможность, скрытую в любом испытании? Почему я назвала новолуние «смертельным»? Потому что кроме Солнца и Луны, в их компанию навязала себя Венера. Венера в Скорпионе – очень неприятная девушка. Она ревнива и подозрительна, все делает вопреки, она не верит в добро, во всем видит опасность для себя, обман и предательство. А если кто-то все выше перечисленное видит в других, то это значит, что у него самого эти качества ярко выражены, но он этого не осознает. Вокруг же все «гады», «предатели» и «враги».

Для «несогласных сидеть тихо есть правило: иди туда, где неизвестность. Пусть страшновато, но пока не попробуешь, точно не узнаешь.

Поэтому, дорогой несогласный, сегодня поговори о смерти. Может, сам с собой поговори. Спроси себя, что ты думаешь о своей смерти? Что чувствуешь? Как на тебя действует мысль о смерти других? Как сильно сжимается твое сердце? Или оно молчит? Вспомни своих умерших. Близких. И не очень. Домашних любимцев, ушедших на радугу. Зажги поминальные свечи. Проведи вечер в тишине и грусти. Помолись за них.

Смерть пугает неизвестностью и страхом боли, страхом расставания. Образ ее рисуют безобразным. Попробуй представить, что она – не черная старуха с косой, а прекрасная Дева или Ангел сияющий, готовый нести тебя в твой срок к новым открытиям.