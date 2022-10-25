ПО СТОПАМ ЕФРЕМОВА ⟩ Анне Большовой грозит тюрьма из-за смертельного ДТП: посадят?

В Сети появились новые подробности смертельной аварии, устроенной актрисой Анной Большовой на территории Калужской области.

Выдвинутся ранее версия о том, что звезда переехала уже мертвое тело, не получила подтверждения. Таким образом, оказалось, что 31-летняя женщина, мать двоих детей, погибла под колесами автомобиля Большовой.

В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Звезде грозит до 5 лет лишения свободы, но адвокаты полагают, что ей назначат условный срок. Ситуацию прокомментировал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

По его словам он беседовал с прокурором Калужской области, и считает, что Большова не виновата. Она ехала на дачу по проселочной дороге со скоростью 5-10 километров в час в темноте. «И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная», – сказал Варшавер, отметив, что состояние алкогольного опьянения погибшей было установлено по результатам экспертизы.

Директор театра обвинил в произошедшем мужа погибшей, который, по его словам оставил одну свою жену в пьяном виде на неосвещенной дороге.