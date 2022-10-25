ПО СТОПАМ ЕФРЕМОВА ⟩ Анне Большовой грозит тюрьма из-за смертельного ДТП: посадят?
Выдвинутся ранее версия о том, что звезда переехала уже мертвое тело, не получила подтверждения. Таким образом, оказалось, что 31-летняя женщина, мать двоих детей, погибла под колесами автомобиля Большовой.
В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По его словам он беседовал с прокурором Калужской области, и считает, что Большова не виновата. Она ехала на дачу по проселочной дороге со скоростью 5-10 километров в час в темноте. «И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная», – сказал Варшавер, отметив, что состояние алкогольного опьянения погибшей было установлено по результатам экспертизы.
Директор театра обвинил в произошедшем мужа погибшей, который, по его словам оставил одну свою жену в пьяном виде на неосвещенной дороге.
Ранее TopNews писал о том, что ранее Анна Большова уже попадала в ДТП.