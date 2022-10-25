Что просиходит в Тарту? Любимый жителями парк хотят превратить в элитный коттеджный поселок

Санаторный парк – это 12,2 гектара зеленых насаждений, где ежедневно прогуливаются и дышат воздухом тысячи жителей Тарту. Сегодня защитники природы начали борьюу за то, чтобы парк остался парком, а не был отдан под застройку домов. Стало известно, что городские власти Тарту выделили участок исторической зеленой зоны площадью 3,5 гектара под застройку, а владелец земли – одна из крупнейших строительных компаний Эстонии Nordecon – планирует построить там коттеджный поселок.

Активисты, среди которых и молодые, и пожилые, сейчас проводят демонстрации за сохранение парка. Пользователи интернета не остались в стороне и создали несколько петиций в защиту исторической зоны парка с просьбой к городу не вырубать деревья и не строить дома на этом месте.