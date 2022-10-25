Будущее любимого многими Санаторного парка в Тарту, расположенного рядом с полицейским участком и торговым центром Lõunakeskus, сейчас находится под вопросом, и скоро на его месте могут появиться элитные частные дома. История эта тянется давно, и в деле всплывают невероятные факты о семье знаменитого писателя Каплинского и странные решения тартуских политиков, пишет Elu24.
Для подписчиков
Что просиходит в Тарту? Любимый жителями парк хотят превратить в элитный коттеджный поселок
Что просиходит в Тарту? Любимый жителями парк хотят превратить в элитный коттеджный поселок
Санаторный парк – это 12,2 гектара зеленых насаждений, где ежедневно прогуливаются и дышат воздухом тысячи жителей Тарту. Сегодня защитники природы начали борьюу за то, чтобы парк остался парком, а не был отдан под застройку домов. Стало известно, что городские власти Тарту выделили участок исторической зеленой зоны площадью 3,5 гектара под застройку, а владелец земли – одна из крупнейших строительных компаний Эстонии Nordecon – планирует построить там коттеджный поселок.