Вместо горла черная дыра: сын Яковлевой рассказал о своем странном недуге

Сын актрисы Елены Яковлевой продолжает эксперименты на своем теле. 30-летний юноша уже буквально с головы до ног в татуировках. И даже несмотря на недуг, останавливаться наследник знаменитости не намерен.

В социальной сети Шальных часто делится фотографиями расписного тела. Пользователи призывают юношу перестать портить свое тело. Но Шальных не слушает ни маму, ни окружающих. На днях он вновь шокировал публику. На снимке в районе горла была видна черная дыра. «Было весело», – подписал он фото.

Денис Шальных Фото: скрин из Вконтакте

Выглядит устрашающе. Но если бы только черной дырой поражил Шальных публику. Многие заметили на его груди подозрительные неровности будто сетка. Шальных не стал скрывать, что с его организмом происходит что-то не то. Он и сам не понимает, что за болезнь его атаковала. Однако четко понимает, из-за чего кожа на груди изменилась. По его мнению, всему виной особое питание, которого он придерживается уже третью неделю.