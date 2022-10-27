Без паники: рассказываем, как позаботиться о своем ментальном здоровье с помощью одежды

Мария Бразговская говорит: «Тело и одежда – это наши каналы коммуникации с миром. То есть без одежды мы не настолько информативны. Так что в каком-то смысле, да, нарядами мы создаем и презентуем себя. Если вы посмотрите на эстраду и политику, то будет отчетливо видно, как это работает. Важно при этом, что в естественном виде вы тоже существовали. То есть ваша самоидентификация и ваша самопрезентация должны соответствовать друг другу. Если вы существуете только в определенной одежде и это является условием считывания вас, то тут кроется какая-то проблема. Если цвета в одежде сочетаются гармонично, волосы уложены прекрасно, то по глазами все равно могут быть видны мысли, сомнения, чувства и разбитые мечты. Достаточно включить телевизор в прайм-тайм, чтобы увидеть, насколько внешний облик на самом деле не является точным отражением человека внутри. Облик может быть прекрасен, а сказанное – отвратительно».