Повышенная нервозность и поток тревожных новостей, кажется, настигают нас с самого утра — а потом наступает этап с одеванием, где мы отвлекаемся и выдыхаем. Иногда загружаем себя в черное худи или серое, иногда выбираем яркий джемпер и наносим красную помаду. Когда нервничаем — ходим на шоппинг в соседнюю вкладку, когда хочется освободиться — разгружаем гардероб. Издание Sobaka.ru заручилась мнением психолога Марии Бразговской, чтобы выяснить, как нам может помочь мода.
Без паники: рассказываем, как позаботиться о своем ментальном здоровье с помощью одежды
Цветотерапия
Нам с детства твердили, что черный – цвет депрессии, зеленый успокаивает, а желтый приносит радость. Но мы видели людей с депрессией в разноцветных платьях и очень грустных девушек в очень желтых свитерах. Так работает ли цветотерапия?
Нам хорошо, когда красиво нашему глазу
Мария Бразговская считает, что цветотерапия остается инструментом, но не способом лечения ментальных расстройств: «Это работает, потому что у человека есть глубокое эстетическое переживание и потребность в нем. Нам хорошо, когда красиво нашему глазу. Важно понимать, что многое в мире действительно уродливо, а от красоты захватывает дух. Поэтому мы можем чувствовать восторг, спокойствие, радость, надежду, когда просто наблюдаем лучи солнца, проходящие сквозь листву или смотрим на бескрайнее синее море. Обратите внимание, что это все – ясные чистые цвета. Но я не знаю, в какой цвет нужно одеться, чтобы не было страшно, как и не думаю, что получится успокоиться, если засесть в зеленой комнате. Пожалуй, скорее вы почувствуете себя лучше, если получите опыт переживания прекрасного при прогулке в зеленом лесу».
Мода и тренды
Глядя на некоторые коллекции, мы даже в моменты тотальной безысходности верим в лучшее будущее. Когда модели вышагивают по улицам Парижа с плакатами и скандируют лозунги, как на шоу Карла Лагерфельда 2015 года, мы отмечаем, что революция может быть фэшн. Когда видим парад цветов, явившийся из тьмы и бомберы из сверкающей «травки», как на показе весна-лето 2023 Dries Van Noten, вспоминаем, что рассвет близок. Итог один: просмотр показов, подобно лесной прогулке, может вызывать добрые переживания и наталкивать на светлые мысли даже в самое темное время.
Нельзя перекладывать на моду функцию исцеления ментального здоровья
Но по поводу следования моде и погони за трендами Мария Бразговская высказывается однозначно: «Нельзя перекладывать на моду функцию исцеления ментального здоровья. Это означает, что вы выстраиваете свою самоидентификацию только через внешний облик и, более того, через сиюминутный тренд. Следовательно, она становится крайне хрупкой. А вот теплая куртка в холодную погоду или снежно-белые кеды, о которых вы мечтали все детство, донашивая грязную обувь за старшим братом, действительно могут помочь смягчить переживания».
Самопрезентация через одежду
Можно ли судить по одежде человека о его ментальном состоянии? Этот вопрос нас интересовал прежде всего из-за практического применения: например, хотелось одеться так, чтобы не спалить свое затяжное тревожное расстройство перед новым работодателем, и научиться с легкостью вычислять токсичного ухажера на первом свидании. Но оказалось все не так однозначно. Конечно, в особых случаях образы человека могут выдавать некоторые особенности его психики, но в то же время одежда – скорее социальный конструкт, который навешивает набор ярлыков и заставляет окружающих воспринимать нас определенным образом. Например, человек в черной коже будет казаться нам опаснее, чем он же в кашемире природных оттенков.
Достаточно включить телевизор в прайм-тайм, чтобы увидеть то, насколько внешний облик на самом деле не является точным отражением человека внутри. Облик может быть прекрасен, а сказанное – отвратительно».
Мария Бразговская говорит: «Тело и одежда – это наши каналы коммуникации с миром. То есть без одежды мы не настолько информативны. Так что в каком-то смысле, да, нарядами мы создаем и презентуем себя. Если вы посмотрите на эстраду и политику, то будет отчетливо видно, как это работает. Важно при этом, что в естественном виде вы тоже существовали. То есть ваша самоидентификация и ваша самопрезентация должны соответствовать друг другу. Если вы существуете только в определенной одежде и это является условием считывания вас, то тут кроется какая-то проблема. Если цвета в одежде сочетаются гармонично, волосы уложены прекрасно, то по глазами все равно могут быть видны мысли, сомнения, чувства и разбитые мечты. Достаточно включить телевизор в прайм-тайм, чтобы увидеть, насколько внешний облик на самом деле не является точным отражением человека внутри. Облик может быть прекрасен, а сказанное – отвратительно».
Как помочь себе с помощью одежды?
Одеваясь, не пытайтесь произвести впечатление, а прислушивайтесь к внутреннему голосу;
выбирайте вещи, в которых вам комфортно и внешне и внутренне;
исполняйте свои мечты и балуйте себя, если на это есть возможность;
следите за тем, чтобы в любой одежде вам было тепло и сухо;
избегайте дискомфорта;
помните, что мода — просто явление, и вы не обязаны ей следовать;
мы любим вас такими, какие вы есть. Вы прекрасны.