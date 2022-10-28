Действенные ритуалы на Хэллоуин от двух самых сильных эстонских эзотериков: делаем, чтобы узнать свое будущее!

Перелейте молоко в правую ладонь, легкими движениями распределите молоко между ладонями, скажите «аминь» и приложите ладони к листу бумаги. У вас получится два отпечатка, по одному на каждой половине листа. Оставьте лист раскрытым сохнуть рядом с зажженным светильником. Проверьте, безопасно ли у вас расположена свеча. Если вы уверены в ее безопасном положении, оставьте свечу гореть до утра, если сомневаетесь, то лучше погасите перед уходом ко сну.

Отпечатки ваших ладоней остаются на листах Фото: личный архив

Утром сложите лист пополам и перенесите на подоконник. Вечером 31-го октября, после полного захода солнца, приготовьте широкую тарелку с водой и свечу в подсвечнике с доступным пламенем. Свечу расположите перед собой, а воду за ней, чуть дальше от вас. Возьмите лист с посланием, сложенный пополам, поместите между ладонями и поверните лист три раза по часовой стрелке.

Поднесите сложенный лист к пламени свечи и сделайте несколько круговых движений над пламенем, наблюдая, какой дух будет с вами говорить. Вы увидите его лик или отражение и сразу поймете, в каком он настроении.

Не сожгите листок! Фото: личный архив

Раскройте лист. Правая сторона листа – послание вам. Левая сторона листа – послание тому человеку, о котором вы заботитесь, или информация о нем, в зависимости от того, что вы загадали.