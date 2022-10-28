Хэллоуин, как любой праздник, направлен, конечно, на то, чтобы мы тратили как можно больше денег, покупая всевозможные атрибуты и аксессуары. Но есть и совершенно простые и не слишком затратные действия, которые под силу сделать каждому. Зато эффект от них будет потрясающий. Мы говорим о некторых ритуалах общения с духами.
Действенные ритуалы на Хэллоуин от двух самых сильных эстонских эзотериков: делаем, чтобы узнать свое будущее!
31 октября отмечается как последний день света, а с 1 ноября наступает время темноты. Ночь Хэллоуина очень важна: встречаются свет и тьма, что открывает портал для духов. Это время, когда духи прислушиваются к нашим мыслям, общаются с нами и могут исполнить наши желания. «Хэллоуин – время совершения ритуалов, магических действий, колдовства и ворожбы, «разговоров» с предками, жертвоприношениями. Есть особо одаренные люди, которые умеют общаться с духами, получать от них информацию и наставления, – говорит астролог Ольга Потемкина. – Но и каждый может в канун вечера всех Святых провести своеобразный ритуал «общения с духами».
С помощью этого авторского ритуала Ольги Потемкиной вы можете получить информацию для себя и для еще одного человека или информацию о нем. До начала действий надо определиться, что вы хотите, потому что духи любят определенность.
ВОТ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
30-го октября вечером, после захода Солнца, приготовьте лист белой бумаги (А4), столовую ложку молока и светильник Джека. Если у вас нет фонаря из тыквы, то используйте свечу в стаканчике. Такую, чтобы пламя было внутри, это будет своеобразной стилизацией светильника Джека.
Зажгите свечу, возьмите лист бумаги, сложите его пополам, потом снова разверните и положите на стол. Налейте молоко в центр левой ладони и произнесите заклинание: духи земные, подземные и поднебесные, предки усопшие и святые, прошу вас с подчтением.
Перелейте молоко в правую ладонь, легкими движениями распределите молоко между ладонями, скажите «аминь» и приложите ладони к листу бумаги. У вас получится два отпечатка, по одному на каждой половине листа. Оставьте лист раскрытым сохнуть рядом с зажженным светильником. Проверьте, безопасно ли у вас расположена свеча. Если вы уверены в ее безопасном положении, оставьте свечу гореть до утра, если сомневаетесь, то лучше погасите перед уходом ко сну.
Утром сложите лист пополам и перенесите на подоконник. Вечером 31-го октября, после полного захода солнца, приготовьте широкую тарелку с водой и свечу в подсвечнике с доступным пламенем. Свечу расположите перед собой, а воду за ней, чуть дальше от вас. Возьмите лист с посланием, сложенный пополам, поместите между ладонями и поверните лист три раза по часовой стрелке.
Поднесите сложенный лист к пламени свечи и сделайте несколько круговых движений над пламенем, наблюдая, какой дух будет с вами говорить. Вы увидите его лик или отражение и сразу поймете, в каком он настроении.
Раскройте лист. Правая сторона листа – послание вам. Левая сторона листа – послание тому человеку, о котором вы заботитесь, или информация о нем, в зависимости от того, что вы загадали.
Правую половинку листа не слишком быстро и не очень медленно начинайте водить над пламенем свечи. Лист начнет слегка желтеть. Не доводите до того, чтобы он начал гореть. Прогревая и просвечивая лист пламенем свечи, вы увидите, как на бумаге проступают знаки. Они должны иметь четкую очерченную форму. Когда вы получите три-пять знаков, сделайте то же самое с левой половиной листа – на ней послание для вашего друга.
Как расшифровать знаки? Каждый знак будет на что-то похож. Первая ассоциация, которая придет в голову, – верная. Вы можете даже ее записать рядом с рисунком. Также вы можете составить для каждого знака словесную формулу успеха. Например, вы увидели знак в форме «лайка» или поднятого большого пальца. Это значит, что вы на правильном пути. Если вы считаете, что это относится, например, к вашей профессиональной жизни и вы бы хотели карьерного роста, то дополните знак девизом: «я занял такую-то должность» или «нашел работу, какую хочу». Если вы соотносите это с личной жизнью, то уверенно скажите; «я встретила свою вторую половинку», например.Творческая инициатива поощряется духами и, будьте уверены, они будут вам помогать в реализации ваших планов.
Если все послания для вас и вашего друга позитивные, произносите заклинание: духи земные, подземные и поднебесные, предки усопшие и святые, благодарю вас с почтением. Аминь». Бумагу можете сохранить. Для контроля в будущем.
Если вы обнаружите неприятные знаки, которые будут для вас означать что-то тревожное, опасное, злое, болезненное, то сложите лист пополам и «утопите его в тарелке с водой со словами: духи земные, подземные и поднебесные, предки усопшие и святые, прошу вас с почтением: исцелите, защитите, берегите меня и моего друга (имя) от зла и вора, меча и раздора, беды, оговора, нужды и позора». Затем вылейте воду, омойте раковину чистой водой, а бумагу выбросьте в мусорное ведро.
Если вы нашли и добрые и злые знаки, то вырежьте злые знаки и искупайте кусочки листа с ними в тарелке с водой, произнося выше написанные заклинания.
Экстрасенс Илона Калдре считает, что лучшее, что мы можем делать на Хэллоуин, – это танцевать ритуальные танцы.
«Первым энергичным танцем до полуночи мы провожаем духов в их мир, потом нужно сбросить с себя всю одежду и танцевать спокойно, – говорит Илона. – Это такой символ духовного возрождения. До полуночи можно бесноваться, носить маски, заигрывать со смертью, пугая ее, гадать. А с 12 ночи надо выгонять всех злых духов, получить свое лицо обратно, успокоиться, смириться и смотреть вещие сны. Заигрывать со смертью – надевать костюм умершего, например, с изображением скелетов, черепов, развешивать по дому соответствующую символику. Добавлю, что акоголь показан взрослым людям, потому что меняет сознание человека и выгоняет злых духов».
Экстрасенсы, колдуньи, гадалки, ворожеи, словом те, кто занимается эзотерикой, рекомендуют несколько гаданий на любовную тему. В это время они особенно точны!
Гадание на Хэллоуин «Зеркало, яблоко, свеча»
Поставь в темной комнате зеркало, зажги возле него свечу и возьми яблоко. Медленно откусывай по кусочку, неотрывно глядя в зеркало. Рано или поздно в зеркале появится отражение будущего мужа. Сколько кусочков яблока ты проглотила – столько лет ждать встречи. Если яблоко съедено, а суженый не появился, придется ждать следующего года. Если свеча внезапно гаснет, это знак того, что в комнате находится нечисть – быстро прекращай гадание!
Гадание на Хэллоуин «Яблочная кожура»
К этому простому гаданию любили прибегать еще барышни в старой Англии. Возьми яблоко и, думая о любимом, аккуратно срезай с него кожуру.
Если кожура срезана одной лентой, без разрывов — ваши отношения будут ровными, без ссор и неурядиц. Если очистки представляют собой кучку небольших шкурок — совместная жизнь будет нескладная, полная мелких неприятностей.
Гадание на Хэллоуин «Соленая вода»
Одно из самых простых гаданий: перед сном нужно выпить очень соленой воды, приговаривая «Вода меня жжет, а жажда сушит – милый придет, огонь потушит!» Во сне тот, кто станет будущим мужем, подаст воды утолить жажду.
Гадание на Хэллоуин «Каштаны и огонь»
Сядьте возле камина или костра, зажав в левой руке два каштана. Пристально посмотрите в огонь, думая о любимом человеке, шепотом скажите «Огонь, свяжи, вода, не разлей». И бросьте в огонь каштаны. Если они упадут рядом – быть свадьбе. Если раскатятся далеко – вы с любимым расстанетесь.
Гадание на Хэллоуин «Вещий сон»
Это старинное гадание, для которого нужна булавка и любовная записка от поклонника. Да, в старину такие писали! А сегодня можно обойтись поздравительной открыткой от парня, лишь бы там была пара слов, написанных его рукой. Сложи открытку пополам, скрепи булавкой (но не застегивай ее!) и положи под подушку. Ночью тебе приснится вещий сон о вашем будущем.
Если приснятся драгоценные камни, дорогие украшения, стекло и чистая вода, значит, любимый искренно тебя любит.
Если же увидишь во сне цветы, деревья, пламя, бурю или ливень, значит, молодой человек обманывает тебя. Об этом же говорит сон, в котором ты увидишь его, улыбающегося и приветливо разговаривающего с ней. Сон подсказывает, что молодой человек лицемерен. Утром не глядя вытащи открытку: если уколешься о булавку – бросай его, ничего у вас не выйдет.