Ностальгия: легендарный ночной клуб 90-х вновь откроется на одну ночь

Организатором вечеринки является Янис Сирельметс, который прошлым летом также открыл на одну ночь помещение ночного клуба Paradiis на втором этаже Rakvere Tsentrum. Организатор сказал, что, как и в случае с популярной вечеринкой в Paradiis, Exclusive будет открыт только на одну ночь, и у него нет долгосрочных планов на это помещение. Однако он ничего не исключает.