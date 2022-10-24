В Раквере проходит Неделя культуры, по этому поводу в пятницу, 11 ноября, город охватит настоящий взрыв ностальгии. На одну ночь легендарный ночной клуб Exclusive вновь откроет свои двери для настоящих поклонников 90-х, на сцене выступит шведская суперзвезда Dr Alban и местная исполнительница Nancy.
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Ностальгия: легендарный ночной клуб 90-х вновь откроется на одну ночь
Ностальгия: легендарный ночной клуб 90-х вновь откроется на одну ночь
За диджейским пультом даст жару популярный ведущий Power Hit Radio Андрес Альясте, пишет портал Virumaa Teataja.