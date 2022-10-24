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Ностальгия: легендарный ночной клуб 90-х вновь откроется на одну ночь

Limon.ee
Ностальгия: легендарный ночной клуб 90-х вновь откроется на одну ночь
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Exclusive
Exclusive Фото: Ain Liiva

В Раквере проходит Неделя культуры, по этому поводу в пятницу, 11 ноября, город охватит настоящий взрыв ностальгии. На одну ночь легендарный ночной клуб Exclusive вновь откроет свои двери для настоящих поклонников 90-х, на сцене выступит шведская суперзвезда Dr Alban и местная исполнительница Nancy.

За диджейским пультом даст жару популярный ведущий Power Hit Radio Андрес Альясте, пишет портал Virumaa Teataja

Организатором вечеринки является Янис Сирельметс, который прошлым летом также открыл на одну ночь помещение ночного клуба Paradiis на втором этаже Rakvere Tsentrum. Организатор сказал, что, как и в случае с популярной вечеринкой в Paradiis, Exclusive будет открыт только на одну ночь, и у него нет долгосрочных планов на это помещение. Однако он ничего не исключает.

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