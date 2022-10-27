Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правила

Многие люди задумывались о том, что они хотели бы сэкономить деньги, электроэнергию и воду во время стирки вещей в стиральной машине. Ведь ни для кого не секрет, что машина-автомат «поедает» невероятно много электроэнергии. Это считается один из самых энергозатратных бытовых приборов.

Эксперты говорят, что именно стиральная машина может потреблять почти 15% электроэнергии от той, которую использует вся семья.

Оказывается, что значительно можно сэкономить электроэнергию и воду, если все сделать правильно.

Правило №1

В первую очередь вам необходимо понять, что ежедневная стирка малого количества вещей приводит к очень большим расходам воды и света. Лучше дождаться, когда вещей будет достаточно много и их хватит, чтобы загрузить примерно 3/4 барабана. Также лучше использовать не сильно много порошка, чтобы стиральная машинка меньше тратила воды на полоскание.

Правило №2

Если вы всегда стирали вещи и выставляли высокую температуру воды, то экономной такую стирку трудно назвать. Если вы хотите поберечь деньги, то лучше стирать при температуре 30°C. При такой стирке машинка будет потреблять 0,4 кВт/час, а при 60°C – 1,3 кВт/час.

Если у вас одежда в пятнах и вы понимаете, что при низких температурах вещи не отстираются, то лучше их замочить предварительно или использовать пятновыводитель перед тем, как будете класть их в машинку.