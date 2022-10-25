Продукты-убийцы, которые есть на каждой кухне: перестаньте их есть

Прямо сейчас зайдите на кухню – наверняка у вас со вчерашнего дня осталась еще заварка. На ней есть пленка? Так вот, знайте: этот чай – самая настоящая отрава. Пленка на чае содержит чуть ли не всю таблицу Менделеева, которая собирает бактерии. Кроме того, она обволакивает слизистую желудка и кишечника, что вызывает дальнейшие сложности с пищеварением. Но не спешите выбрасывать старую заварку. Она отлично подойдет для наружного применения.

Например, в качестве компрессов для глаз, которые помогут избавиться от красноты и отеков. Или сделайте маску для лица. Для этого возьмите 2 чайные ложки розовой глины, 2 ложки сметаны и 2 ложки вчерашнего чая, добавьте пол-ложки любого масла, и увлажняющая маска готова. 15−20 минут – и вы сделали доброе дело для своей кожи.

Пьете пакетированный чай и думаете, что так себя обезопасили? Не правы, вы тоже в зоне риска. Ученые выяснили, что чай может привести к раку пищевода. Правда, дело тут не в качестве чая, а в температуре. Кипяток обжигает пищевод. Идеальная температура чая – 65 градусов по Цельсию. Понятное дело, что с градусником мы чай пить не садимся. Но есть факт: чтобы крутой кипяток остыл до нужной температуры, нужно дать постоять горячему напитку не меньше 12 минут.

Морская рыба