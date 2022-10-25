Продукты-убийцы, которые есть на каждой кухне: перестаньте их есть
Небольшой кусок сырокопченой колбасы может содержать в себе столько же опасных химических соединений, сколько взрослый человек вдыхает в большом городе в течение года. В передаче «Теория заговора» Первого канала специалисты составили список, какие еще продукты, которые мы едим практически каждый день, убивают нас в прямом смысле слова. И дали противоядие.
Помидоры
Увы, есть их – прямой путь к подагре. Дело в том, что в помидорах много мочевой кислоты, а она откладывается в суставах. Мало того, если объедаться помидорами, то могут начаться и проблемы с почками. Томаты задерживают вывод токсических солей из организма. Но совсем отказываться от томатов не стоит. Главное – не есть их килограммами каждый день. Что при нынешней стоимости на хорошие помидоры и невозможно, чего уж там.
Прямо сейчас зайдите на кухню – наверняка у вас со вчерашнего дня осталась еще заварка. На ней есть пленка? Так вот, знайте: этот чай – самая настоящая отрава. Пленка на чае содержит чуть ли не всю таблицу Менделеева, которая собирает бактерии. Кроме того, она обволакивает слизистую желудка и кишечника, что вызывает дальнейшие сложности с пищеварением. Но не спешите выбрасывать старую заварку. Она отлично подойдет для наружного применения.
Она самая полезная. Но она же может и убить. Все знают про рыбу фугу, смерть от которой наступает моментально. Все дело в опасном веществе тетродотоксине. Конечно, эту экзотику продают в единичных ресторанах. Но мало кто знает о том, что, покупая обычную скумбрию или лосось, мы тоже рискуем жизнью. Полезная морская рыба может буквально уничтожить наши легкие. Все дело в опасном веществе – скомбротоксине. Он образуется в таких видах рыбы, как тунец, скумбрия, лососевые. Хорошая новость! Не вся рыба опасна, а только та, которую неправильно хранили – несколько раз размораживали-замораживали.
Удобная, но очень опасная сладость. Она в буквальном смысле бьет кувалдой по нашему организму. И дело тут не только в том, что там полно сахара. Такие рулеты – это настоящий химический склад. Они не портятся, не черствеют месяцами. Оставим на несколько дней рулет без упаковки. Через неделю с ним не случилось абсолютно ничего. Он так и остался мягким. Почему так происходит? Оказывается, все дело в пропитке. Чтобы слои оставались мягкими и нежными, их пропитывают лошадиной дозой консервантов. Уж лучше сделать выбор в пользу сухофруктов или испечь рулет самим.