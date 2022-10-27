Ученые обнаружили: выпрямление волос может вызывать рак

Злоупотребление такими процедурами может удвоить риск возникновения рака матки – такие выводы сделали в Национальном институте здравоохранения (NIH) в США. Более 10 лет исследователи наблюдали за 33 947 женщинами в возрасте от 35 до 74 лет.

За это время у 378 женщин развился рак матки. «По нашим оценкам, у 1,64% женщин, которые никогда не прибегали к химическому выпрямлению волос, к 70 годам разовьется рак матки, но у часто делающих это риск возрастает до 4,05%», – заявила руководитель исследования Александра Уайт из Национального института США.

Это не первый раз, когда научное сообщество заявляет о вреде химического выпрямления волос. Более ранние исследования показали, что такие средства содержат вещества, разрушающие эндокринную систему. Ученые считают, что они попадают в кровоток через кожу головы и далее в матку, повышая риск развития рака. Эти результаты являются первым эпидемиологическим доказательством связи между использованием продуктов для выпрямления и раком матки, сообщают Уайт и коллеги в журнале Национального института рака. При этом о каких именно компонентах идет речь, специалисты не говорят, это только предстоит выяснить. «Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить конкретные химические вещества, повышающие риск онкологии», – заявили ученые.