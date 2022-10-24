Давно в отношениях, а партнер всё тянет с предложением руки и сердца? Есть вероятность, что мужчина вообще не позовет замуж. Присмотритесь к любимому, возможно, заметите признаки нежелания жениться, советует Лайф.
Восемь неутешительных признаков, что мужчина никогда не позовет замуж
Для большинства девушек свадьба – счастливое событие в жизни. А вот некоторые парни боятся ответственности, которая придет с обновлением статуса. Поэтому кавалеры придумывают отговорки и причины не ходить в ЗАГС. Если вы в отношениях пару лет, надежда выйти замуж за принца всё еще есть. Но если с мужчиной живете лет пять, а он всё тянет с решением жениться, возможно, кавалер и не позовет вас замуж никогда. На это укажут следующие признаки в поведении партнера.
Тема свадьбы мужчине неприятна
Определить отношение партнера к браку или выявить его нежелание делать следующий шаг в ближайшее время или с конкретной женщиной можно по поведению в начале разговора о свадьбе. Если мужчина начинает раздражаться, переводить беседу на другую тему или вовсе игнорировать избранницу в этот момент, вряд ли стоит на что-то рассчитывать.
Мужчина не привык к долгосрочным отношениям
Разве может идти речь о свадьбе с человеком, кто не говорит партнерше о планах и, будучи в отношениях, продолжает вести себя как одиночка. Можно даже заподозрить, что у такого мужчины есть любовница или даже вторая семья. Потому как люди, которым нечего скрывать, не имеют ничего против, чтобы посвятить любимую женщину в свой досуг.
Мужчина избегает родственников партнерши
Еще один важный признак, намекающий, что мужчина не собирается жениться, – его незаметность. Родственники женщины совсем не знают, что он за человек, может, даже никогда того не видели. Так кавалер поступает нарочно, чтобы исчезнуть быстро, когда ему надоест общаться с конкретной дамой.
Девушка не знакома с друзьями кавалера
По этой же причине, скорее всего, временной связи с девушкой, партнер не считает нужным знакомить любимую с друзьями или семьей. Это прямой признак того, что мужчина держит женщину на расстоянии и не готов впустить в жизнь. Разве станет он предлагать руку и сердце, если душу открыть не хочет? Вряд ли.
Мужчина не воспринимает романтику
Многие женщины, съехавшись с мужчиной, начинают вести себя как жены: заботятся о порядке в доме, готовят еду, занимаются другими хлопотами и опекают любимого как только могут. Конечно, парню выгодно и удобно жить с такой девушкой, ведь можно не брать на себя ответственность. Получается, дамы ошибаются, когда ведут такую жизнь: стоит разграничивать свои обязанности в статусах «девушка» и «жена».
Мужчина заявляет, что не верит в брак
Тот мужчина, который открыто говорит, что узаконенные отношения ничем не отличаются от обычных и всё это просто бюрократия, вряд ли когда-то предложит женщине выйти замуж. Это может быть железный принцип партнера, имеющий право на существование. Не стоит пытаться переделать человека, если он определился.