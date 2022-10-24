Восемь неутешительных признаков, что мужчина никогда не позовет замуж

Для большинства девушек свадьба – счастливое событие в жизни. А вот некоторые парни боятся ответственности, которая придет с обновлением статуса. Поэтому кавалеры придумывают отговорки и причины не ходить в ЗАГС. Если вы в отношениях пару лет, надежда выйти замуж за принца всё еще есть. Но если с мужчиной живете лет пять, а он всё тянет с решением жениться, возможно, кавалер и не позовет вас замуж никогда. На это укажут следующие признаки в поведении партнера.

Тема свадьбы мужчине неприятна