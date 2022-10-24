Миллиардер Олег Тиньков встал на колени перед своим донором

Видео трогательной встречи с жительницей Германии Сандрой, которая стала донором костного мозга для его операции два года назад, известный бизнесмен опубликовал в Инстаграме.

«Было очень эмоционально, это, вероятно, так круто сохранить чью-то жизнь… Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки молодцы… усвоили все исторические уроки и теперь, пожалуй, самые человечные в Европе», - написал основатель «Тинькофф банка».

Встреча с Сандрой прошла во Франкфурте в присутствии его семьи.

По словам Тинькова, 23 октября исполняется ровно три года с момента, когда ему поставили диагноз «лейкемия».

В июле 2020 года Тинькову сделали пересадку костного мозга. Непростая операция значительно увеличивает шансы на выздоровление онкобольных. Предприниматель решился на нее после того, как три курса химиотерапии не принесли нужного эффекта и в организме осталось несколько лейкемических клеток.