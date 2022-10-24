Врач объяснила, как не отравиться пельменями
Врач объяснила, как не отравиться пельменями
По словам специалиста отравиться можно не только просроченными, но и неправильно приготовленными продуктами. Чаще всего опасность представляет собой фарш, причем чем он мельче, тем выше риск. А вот с ценой продукта риск отправления никак не связан.
«Мы можем отравиться продуктом с нормальным сроком годности. Как мы обычно варим пельмени? Опускаем в кипяток, всплыли, две минуты побултыхались, мы считаем, что можно есть», – говорит врач.
Но, как объясняет специалист, в этом случае пельмени могут остаться сырыми сверху, что может спровоцировать несварение, рвоту и отравление. Диетолог предупреждает, что нужно варить пельмени до полной готовности.