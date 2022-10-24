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Врач объяснила, как не отравиться пельменями

Limon.ee
Врач объяснила, как не отравиться пельменями
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Пельмени. Иллюстративное фото.
Пельмени. Иллюстративное фото. Фото: J_K/Shutterstock

Врач-диетолог рассказала, как обезопасить себя и своих близких. Об этом сообщает «Рамблер».

По словам специалиста отравиться можно не только просроченными, но и неправильно приготовленными продуктами. Чаще всего опасность представляет собой фарш, причем чем он мельче, тем выше риск. А вот с ценой продукта риск отправления никак не связан.

«Мы можем отравиться продуктом с нормальным сроком годности. Как мы обычно варим пельмени? Опускаем в кипяток, всплыли, две минуты побултыхались, мы считаем, что можно есть», – говорит врач.

Но, как объясняет специалист, в этом случае пельмени могут остаться сырыми сверху, что может спровоцировать несварение, рвоту и отравление. Диетолог предупреждает, что нужно варить пельмени до полной готовности. 

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