Российский шоумен Максим Галкин, которого в РФ признали «иноагентом», 23 октября опубликовал в Instagram видео, в котором перечислил все свои ближайшие выступления в США и Канаде. В списке числится и Санкт-Петербург? Но при чем здесь он?
В ЧЕМ ПОДВОХ? ⟩ Максим Галкин торжественно объявил дату своего концерта в Санкт-Петербурге
Максим Галкин торжественно объявил дату своего концерта в Санкт-Петербурге
Всё дело в том, что в США есть город с таким же названием, как в России. Находится он в округе Пинелас штата Флорида, популярный курорт. По оценкам Бюро переписи населения, в 2020 году количество жителей составило 271 842 человека.
В рамках тура Галкин даст 25 концертов. Шоумен в ролике снял свое лицо крупным планом.
«Птички поют», – отметил он в конце видео, улыбаясь.
Справка:
- В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри, уехал из России в Израиль.
- Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
- На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
- На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
- 27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. 29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт. 10 октября Пугачева сообщила, что находится в Израиле.