ФОТО ⟩ «Большой спрос. Рестораны заказывают»: в Сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин

В Украине одним из самых популярных вариантов декора на Хэллоуин являются гробы для президента РФ Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook рассказала бывший промодиректор канала «Украина» Светлана Бережная, разместив соответствующие фото.

По словам автора публикации, гробы для Путина ей показала одна из продавщиц на Житнем рынке в Киеве. На обнародованных снимках запечатлены сбитые из досок гробы небольшого размера с надписью на крышке «Труна Путина. Сувенир».