«Большой спрос. Рестораны заказывают». В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин, сообщает gordonua.com.
ФОТО ⟩ «Большой спрос. Рестораны заказывают»: в Сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин
«Большой спрос. Рестораны заказывают»: в Сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин
В Украине одним из самых популярных вариантов декора на Хэллоуин являются гробы для президента РФ Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook рассказала бывший промодиректор канала «Украина» Светлана Бережная, разместив соответствующие фото.
По словам автора публикации, гробы для Путина ей показала одна из продавщиц на Житнем рынке в Киеве. На обнародованных снимках запечатлены сбитые из досок гробы небольшого размера с надписью на крышке «Труна Путина. Сувенир».
«В этом году большой спрос на гробы для Путина. Рестораны заказывают. Мы как раз начали готовить», – процитировала продавца автор поста. «Даешь 10 миллионов гробов», – отреагировали в Cети. «Обойдутся и пакетами», – ответила автор на комментарий.