Большой радужный флаг рядом с названием фильма «Дружки» на сайте одной из киносетей Эстонии обозначает не что иное, как премьеру фильма о любви двух мужчин, которых играют актеры-открытые геи – Билли Айкнер (44) и Люк Макфарлейн (42), премьера фильма состоялась в Эстонии 28 октября, но пока что картину не спешат слишком часто показывать на экранах местных кинотеатров.
Романтическая гей-комедия с постельными сценами не даст жителям Эстонии замерзнуть этой осенью
На русском языке описание фильма очень скромное, кинотеатры как будто сами стесняются фильма, который показывают: «Героям предстоит окунуться в романтические отношения – правда, оба для этого слишком заняты». Но в реальности картина богата на события и она расскажет зрителю о многом, покажет настоящую жизнь геев без прикрас. Это будут и романтические моменты, и более суровая реальность. В том числе – измены, которые, в мире геев тоже очень часто встречаются. Но это не значит, что такие отношения обречены на провал. Кого-то устраивает такая жизнь, а кто-то готов работать над тем, чтобы всё поменять и быть верным и преданным лишь одному человеку, который хочет не только интимной близости, но и яркой совместной жизни.
Гей-комедия «Дружки» снята в США. Многим жителям Эстонии кажется, что именно в этой стране даже дети знают, кто такие представители ЛГБТК+, но благодаря фильму становится понятно, что школьные учителя не очень готовы к сексуальному воспитанию детей даже в США. Об этой проблеме в гей-комедии тоже говорится, главные герои ссорятся из-за этого и один из них готов пойти на измену, чтобы хоть как-то утешить себя после конфликта с любимым. И если гей-парады являются частью культуры в Европе и США, то с открытием музея, посвященному представителям ЛГБТК+, есть определенные проблемы, которые пытаются решить в творческом коллективе, в который входят и геи, и лесбиянки, и бисексуалы, а также трансгендеры. Всё это заканчивается хэппи-эндом, но до этого зрителю еще успеют пощекотать нервы.
Что удивительно, в фильме о геях будут говорить не только в самом лучшем свете, будет поведано и о грехах. Зрителей ждут несколько постельных сцен.
Эстонская ЛГБТ-ассоциация за две недели не нашла времени, для того, чтобы прокомментировать необходимость таких фильмов в кинотеатрах Эстонии. Сеть кинотеатров Cinamon также не дала ответов на вопросы редакции.
С нами согласилась пообщаться лишь председатель правления сети кинотеатров Apollo Кадри Ярм.
«Смотря трейлер и читая описание, фильм выглядит как остросюжетная и симпатичная комедия. Однако популярность фильма и частота его появления в кинотеатре всегда будет определяться зрителем, а точнее, количеством зрителей, которые проявят интерес к фильму и придут его посмотреть. Ни кино, ни государству здесь больше ничего не поделать».
В мировых СМИ же сообщается о том, что фильм об однополой любви с треском провалился в США. Режиссер и автор сценария Билли Эйхнер оставил комментарий в соцсети: «К сожалению, мы живем в таком вот мире. Даже с прекрасными отзывами на Rotten Tomatoes и высокими оценками посмотревших, натуралы, особенно это касается оных из некоторых частей страны, просто не пришли на фильм. Это разочаровывает, но имеем то, что имеем».
Основываясь на восторженной реакции критиков на Международном кинофестивале в Торонто и активном внимании социальных сетей, Universal Pictures ожидала, что фильм «Дружки» – первая романтическая ЛГБТ-комедия, получившая широкий прокат от крупной студии, получит больше признания от публики.
Смотрите трейлер фильма и галерею с премьеры «Дружков» в США! Фильм «Дружки» можно посмотреть в кинотеатрах Эстонии.