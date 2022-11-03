Романтическая гей-комедия с постельными сценами не даст жителям Эстонии замерзнуть этой осенью

На русском языке описание фильма очень скромное, кинотеатры как будто сами стесняются фильма, который показывают: «Героям предстоит окунуться в романтические отношения – правда, оба для этого слишком заняты». Но в реальности картина богата на события и она расскажет зрителю о многом, покажет настоящую жизнь геев без прикрас. Это будут и романтические моменты, и более суровая реальность. В том числе – измены, которые, в мире геев тоже очень часто встречаются. Но это не значит, что такие отношения обречены на провал. Кого-то устраивает такая жизнь, а кто-то готов работать над тем, чтобы всё поменять и быть верным и преданным лишь одному человеку, который хочет не только интимной близости, но и яркой совместной жизни.