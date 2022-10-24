Смотрите, какая крутая публика собралась на пятилетие салона Treimann Mööbel & Disain

Салон дизайна интерьера Treimann впервые открыл свои двери в 2017 году и стал популярным мгновенно. Ценители прекрасного говорят, что салон предлагает свежую концепцию на рынке – брендовые товары, которые идеально вписываются в современный интерьер.

Движимый быстрым успехом и желанием еще больше расширить ассортимент предметов обстановки, привлечь новые бренды и дополнить ассортимент продукции существующих партнеров в физическом пространстве, осенью 2021 года открылся второй салон в квартале Porto Franco, площадь которого уже составляет почти 1 000 квадратных метров. Новое местоположение и планировка идеально соответствуют другой главной цели магазина: предлагать не только дизайнерские товары, но и эмоции при покупке, отличный сервис. В шоуруме Treimann Furniture & Design можно найти продукцию брендов Ethnicraft, 3C, Roolf Living, Podevache, Bosa и Missoni Home, Trussardi Casa. На очереди поступление товаров для обустройства дома марки Dolce & Gabbana.