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Мать подростка, ставшего жертвой насилия в Пярну: «Мы начали справляться с этим сами, больше нигде не могли получить помощь»

Переехали в столицу, спасаясь от террора
Геттер Трумси Мерилин Няреп Limon.ee
Мать подростка, ставшего жертвой насилия в Пярну: «Мы начали справляться с этим сами, больше нигде не могли получить помощь»
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Motortion Films/Shutterstock

«Мы обратились в ЕМО, чтобы зафиксировать побои, затем в школу и сразу в полицию, но нападавшему не исполнилось 16 лет, поэтому ничего нельзя сделать», – вспоминает Марилис Руд в свете шокировавшей общественность истории с избиением несовершеннолетнего в Пярну. Она – бывшая жительница Пярну, чей сын также был избит в летней столице. 

Видеозаписи инцидента с участием несовершеннолетних девочек в Пярну, где жертва подверглась физическим издевательствам и пинкам, за одну ночь стали вирусными в социальных сетях. В свете этой истории своим опытом с Elu24 поделилась Марилис Руд, которая жила в летней столице и была вынуждена переехать с семьей в Таллинн, чтобы покончить с террором.

«Моему ребенку было 13 лет, он был очень веселым и всем улыбался, я сама его этому научила», – рассказала Руд в интервью Elu24 о своем сыне. По словам его матери, веселый подросток, который в то время жил со своей семьей в Пярну, столкнулся с мальчиком, который воспринял улыбку как нападение.

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