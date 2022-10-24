«Мы обратились в ЕМО, чтобы зафиксировать побои, затем в школу и сразу в полицию, но нападавшему не исполнилось 16 лет, поэтому ничего нельзя сделать», – вспоминает Марилис Руд в свете шокировавшей общественность истории с избиением несовершеннолетнего в Пярну. Она – бывшая жительница Пярну, чей сын также был избит в летней столице.
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Мать подростка, ставшего жертвой насилия в Пярну: «Мы начали справляться с этим сами, больше нигде не могли получить помощь»
Переехали в столицу, спасаясь от террора
Мать подростка, ставшего жертвой насилия в Пярну: «Мы начали справляться с этим сами, больше нигде не могли получить помощь»
Видеозаписи инцидента с участием несовершеннолетних девочек в Пярну, где жертва подверглась физическим издевательствам и пинкам, за одну ночь стали вирусными в социальных сетях. В свете этой истории своим опытом с Elu24 поделилась Марилис Руд, которая жила в летней столице и была вынуждена переехать с семьей в Таллинн, чтобы покончить с террором.
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