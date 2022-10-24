Мать подростка, ставшего жертвой насилия в Пярну: «Мы начали справляться с этим сами, больше нигде не могли получить помощь»

Видеозаписи инцидента с участием несовершеннолетних девочек в Пярну, где жертва подверглась физическим издевательствам и пинкам, за одну ночь стали вирусными в социальных сетях. В свете этой истории своим опытом с Elu24 поделилась Марилис Руд, которая жила в летней столице и была вынуждена переехать с семьей в Таллинн, чтобы покончить с террором.

«Моему ребенку было 13 лет, он был очень веселым и всем улыбался, я сама его этому научила», – рассказала Руд в интервью Elu24 о своем сыне. По словам его матери, веселый подросток, который в то время жил со своей семьей в Пярну, столкнулся с мальчиком, который воспринял улыбку как нападение.