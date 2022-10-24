Эстонский рэпер Томми Кэш продает на престижной выставке в Париже чебурашек собственного производства по астрономическим ценам

Наполовину славянин-гопник, наполовину муза высокой моды, Кэш построил карьеру, сосредоточившись не на чем-то одном, а на многих проектах – модных, музыкальных, арт-инсталляционных. Но прежде всего он хочет, чтобы все знали: он художник.

«Все, что я делаю, вдохновлено образом жизни Томми Кэша, – говорит он. – Я не вижу разницы между созданием дивана Ikea и использованием моей музыки для достижения мира. Кажется, что это херня, но она работает».

Потягивая минеральную воду за несколько часов до выхода на сцену в Sónar, Кэш рассказал о перипетиях своей жизни и карьеры, а также о том, как мальчик с эстонскими, русскими и украинскими корнями рос в трущобах Эстонии, и эта гремучая смесь сформировала его личность. Прежде всего, он считает, что когда дело доходит до создания предметов искусства для широкой аудитории, важно оставаться верным своим корням, и он, кажется, одержим желанием блистать не только на просторах Восточной Европы, но и за ее пределами.

«Я бросил школу, потому что все было чертовски отстойным, – сказал он. – Я довольно рано понял, что ожидания общества далеки от моих собственных. Меня никогда не волновало, что обо мне думают, как я выгляжу или выступаю, поэтому я просто убежал».

Образ жизни Томми Кэша, каким бы он ни был, немного похож на коробку шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка будет в очередной конфетке. Вероятно, в следующий раз он появится в хрущевке и будет чувствовать себя там органично и вольно, как и на показе мод на Парижской неделе моды.

В июне он появился на показе Rick Owens весна-лето 2023 на мужской недели моды в Париже полностью обнаженным, за исключением волос до бедер, закрывающих его гениталии. Ранее Кэш и Рик Оуэнс сотрудничали, начали с трека MONA LISA 2018 года и на сегодня закончили выставкой 2019 года «Чистые и проклятые» в эстонском Художественном музее Kumu, где Кэш продемонстрировал и свою собственную сперму.

Теперь он представляет персональную выставку на ярмарке современного искусства Paris Internationale на стенде галереи Temnikova & Kasela. «Работы Томми вносят свой вклад в один из самых ценных культурных дискурсов нашего времени, – уверена галерист Ольга Темникова, представляющая Томми. – Если вы посмотрите на сегодняшнюю ситуацию в Украине, нарушение привычных коммуникациий, языковых и этнические границ, то вы увидите, что он выходит за пределы этих миров, и это кажется свежим и острым».

Стенд создан как мрачная и странная дань уважения популярному русскому мультфильму о Чебурашке. На выставке представлены большие и малые версии Чебурашки под именем «Нукерашка» (стоимостью от 2 500 евро до 45 000 евро), и это улыбающаяся игрушка, из ушей которой вырываются ядерные облака. Поскольку Европа находится на грани ядерной войны, эти скульптурки на фоне карты мира кажутся очень зловещими.

Толстовки «Нукерашка» также предлагаются по 200 евро каждая, а двадцать пять процентов выручки идет в Украинский культурный центр, неправительственную организацию, которая поддерживает беженцев или живущих рядом с линией фронта в Украине. «Томми привлек внимание сотен миллионов людей по всему миру своим характерным визуальным стилем, абсурдистскими образами и развратным чувством юмора», – объясняет Темникова популярность Томми Кэша. – Он говорит на языке панславянского народного героя хип-хопа».

Это искусство? Какая разница. Это мир Томми Кэша, и мы все в нем живем.