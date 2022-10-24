Жуткая версия о том, что актриса Анна Большова наехала на уже мертвое тело, не подтвердилась

На актрису возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Это значит, что 31-летняя мать двоих детей скончалась именно в результате аварии. Теперь актрисе грозит до 5 лет тюрьмы. Впрочем, адвокаты уверены, что она отделается условным сроком.