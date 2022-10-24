4 ноября Hot Lips откроет в таллиннском торговом центре Т1 Мир эротики. Основанный на новой концепции магазин расположится на втором этаже центра, на площади более 1000 квадратных метров и станет крупнейшим в своем роде в странах Балтии и Северных странах.
ТЕМНЫЕ КОМНАТЫ ТОЖЕ БУДУТ? ⟩ В торговом центре T1 открывается самый гигантский Мир эротики в странах Балтии и Скандинавии
«2022 год станет для Hot Lips важным поворотным моментом – мы открываем в Т1 новый магазин эротики. Там будут представлены самые крупные и востребованные бренды в отрасли, и для их демонстрации мы используем так называемую концепцию магазина в магазине», – сказал основатель и руководитель Hot Lips Тимо Маюри.
По словам Маюри, открывающийся в Т1 Мир эротики Hot Lips будет иметь совершенно новую и уникальную в глобальном масштабе концепцию, которая разрабатывалась с 2020 года: «Из множества вариантов и деталей остались лишь лучшие, которые и будут реализованы в открывающемся магазине». По его словам, выбор пал именно на этот торговый центр, поскольку до него удобнее всего добираться из Таллинна и его окрестностей на поезде, трамвае, автобусе и автомобиле, а через дорогу от центра находится самый крупный таллиннский район Ласнамяэ с более чем 150 000 жителей.
Мир эротики Hot Lips торжественно откроется для всех желающих в пятницу, 4 ноября, в 11:00. Магазин Hot Lips, расположенный на Старо-Нарвском шоссе в Маарду, также продолжит работать.
«Магазины эротики занимают свое место в пропаганде сексуального здоровья, и мы приветствуем внедрение новой концепции при открытии магазина. Кроме того, Мир эротики Hot Lips вписывается в новое направление центра, где важную роль играют связанные со здоровьем услуги, одним из примеров чего является открытие в январе Клиники сексуального здоровья на третьем этаже центра», – сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
По словам Йонаса Грауберга, исполнительного директора Эстонского союза сексуального здоровья, который в новом году переедет в Т1 вместе с Клиникой сексуального здоровья, приближение к людям предприятий и организаций, таких как Hot Lips, важно с точки зрения сексуального здоровья: «Секс, сексуальность и сексуальное здоровье не должны быть табу. Нужно иметь возможность говорить об этом свободно. Если различные связанные с сексуальным здоровьем и сексуальностью организации и бизнесы станут ближе к людям, как, например, произойдет в центре Т1, это, безусловно, будет способствовать благополучию людей».
Hot Lips
Hot Lips открыл свой первый магазин более 20 лет назад на улице Кундери в Таллинне на площади 30 квадратных метров. Пять лет спустя Hot Lips открыл большой магазин на Старо-Нарвском шоссе в Маарду, где компания работает и по сей день. Кроме того, интернет-магазин Hot Lips представлен во всех странах Балтии и в Финляндии. Бизнес в странах Балтии управляется из Эстонии, а в Финляндии для этих целей учреждено отдельное предприятие.