ТЕМНЫЕ КОМНАТЫ ТОЖЕ БУДУТ? ⟩ В торговом центре T1 открывается самый гигантский Мир эротики в странах Балтии и Скандинавии

«2022 год станет для Hot Lips важным поворотным моментом – мы открываем в Т1 новый магазин эротики. Там будут представлены самые крупные и востребованные бренды в отрасли, и для их демонстрации мы используем так называемую концепцию магазина в магазине», – сказал основатель и руководитель Hot Lips Тимо Маюри.

По словам Маюри, открывающийся в Т1 Мир эротики Hot Lips будет иметь совершенно новую и уникальную в глобальном масштабе концепцию, которая разрабатывалась с 2020 года: «Из множества вариантов и деталей остались лишь лучшие, которые и будут реализованы в открывающемся магазине». По его словам, выбор пал именно на этот торговый центр, поскольку до него удобнее всего добираться из Таллинна и его окрестностей на поезде, трамвае, автобусе и автомобиле, а через дорогу от центра находится самый крупный таллиннский район Ласнамяэ с более чем 150 000 жителей.

Мир эротики Hot Lips торжественно откроется для всех желающих в пятницу, 4 ноября, в 11:00. Магазин Hot Lips, расположенный на Старо-Нарвском шоссе в Маарду, также продолжит работать.